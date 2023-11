Anahí alza la voz por el 25N durante presentación de RBD

Anahí atravesó diversos problemas de salud en medio de la serie de conciertos de RBD por Brasil, no obstante, luego de seguir las indicaciones de los médicos, la cantante regresó a los escenarios como parte del inicio de la gira por México, en donde sorprendió con un mensaje de empoderamiento.

La artista mexicana ha tomado en cuenta el poder que tienen sus palabras como figura pública, es por ello que aprovechó la oportunidad durante la presentación de RBD en el Estadio Mobil Super en Monterrey para posicionarse previo al 25N.

Anahí alza la voz por el 25N

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Anahí apareció en el escenario para pronunciarse en contra de cualquier injusticia por la que atraviese una mujer, además de señalar los valores con los que educa a sus dos hijos.

“Muchos de ustedes saben mi historia, muchos de ustedes saben lo que han inventado de mi historia. Solo les puedo decir que hoy soy una mujer que tiene dos hijos y que los estoy educando para que tú, mamá con niñas chiquitas, cuando crezcan se sientan seguras con ellos”, dijo.

"Hoy soy una mujer que tiene dos hijos y que los estoy educando para que tu mamá, con niñas chiquitas, cuando crezcan se sientan seguras con ellos. [...] Mujeres, entendamos que somos tribo, que no estamos solas mientras estemos juntas. No tengas miedo.

¡NO ES NO!"

Con una camiseta con la leyenda ‘no es no’, la intérprete de “Sálvame” dejó en claro su mensaje; asimismo, explicó la importancia de la unión entre mujeres para combatir cualquier injusticia.

“No me puedo ir de aquí sin hablar de la intención de mi mensaje hoy. Mujeres, entendamos que somos una tribu, que no estamos solas mientras estemos juntas. No tengas miedo. No es no”, comentó frente a la multitud.