“Que soporten los criticones”, Bellakath prepara un show único en el Flow Fest

Bellakath en entrevista con Publimetro

Katherine Huerta, mejor conocida como Bellakath, se ha ganado un lugar importante dentro del reguetón mexicano, ya que con cada lanzamiento demuestra su talento como compositora y cantante; este 2023 está a punto de regresar a tocar en uno de los escenarios del Festival Coca Cola Flow Fest, en donde promete dar uno de los espectáculos más sorprendentes de la noche.

También te puede interesar: Conoce todos los detalles del Flow Fest 2023

La artista mexicana ha sido perseverante para construir las bases de su carrera, es por ello que luego de la exposición que tuvo por su tema “Gatita”, siguió trabajando de la mano de su equipo para potenciar su carrera a nivel internacional.

En exclusiva para Publimetro, Bellakath habló sobre su último lanzamiento discográfico, sobre uno de los momentos claves en su trayectoria y su esperada presentación en el Flow Fest, puesto que es considerada una de las artistas más prometedoras del festival.

‘Kittyponeo’ es el último álbum de la cantante mexicana, misma que atravesó por un proceso complejo para entregar un concepto que acompaña al disco, además de trabajar en compañía de otros artistas que formaron parte del material, entre los que se encuentran Dani Flow.

“Al principio yo solamente iba a sacar cinco canciones, pero después me decidí porque soy la Bellakath, entonces dije la gente necesita mínimo 20 y terminamos haciendo 18. Representa mucho porque no había sacado un álbum de tantas canciones, había sacado un EP hace tiempo, pero muy sencillo, eran mis inicios y aún así me costó trabajo hacerlo porque nunca he tenido como un mentor”.

Bellakath en entrevista con Publimetro

Asimismo, Bellakath compartió la forma en la que percibe su evolución dentro de la industria musical, asegurando que “Gatita” es uno de los temas más importantes de su carrera.

“Después de Gatita vi la línea que tenía que seguir, pero sin dejar de hacer la música que a mí me gusta, o sea, yo saco canciones que bailaría, entonces ahí ya me guió más o menos por lo que se está escuchando en estos momentos”.

Bellakath (Nicolás Corte/Nicolás Corte)

La intérprete de reguetón disfruta de los éxitos y reconocimientos de su música, no obstante, hace frente a las críticas que surgen por su propuesta musical que sale de lo convencional.

“No apoyo el hate, ni el bullying, pero a mí no me importa nada, no porque la gente me diga cosas yo voy a dejar de ser Bellakath, soy una representante del reguetón mexicano y que soporten los criticones, pero si leo las críticas”.

Bellakath (Nicolás Corte/Nicolás Corte)

Por otra parte, Bellakath habló de lo que pueden esperar sus fanáticos como parte de su presentación en el Flow Fest 2023, en donde promete dar un show nunca antes visto, acompañado de sus canciones más populares.

“Invitamos a toda la gente al escenario Sprite a las 6 de la tarde el domingo, el mejor show del Coca Cola Flow Fest. Siempre estuve al pendiente de mis bailarines, de que todo estuviera perfecto y me voy a ir cómoda porque luego por verse bien se va todo incómodo y ni puede hacer cosas, entonces voy a tratar de ir cómoda, pero que me vea bien y que me guste a mí como me vea, que disfrute el momento y el perreo”.