Sharon Osbourne enfrenta una gran tristeza por la condición de su esposo Ozzy

La esposa de Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne, ha compartido detalles conmovedores sobre la difícil situación de salud que atraviesa su famoso esposo.

En una entrevista reciente a Daily Mail , reveló su tristeza al presenciar el deterioro de Ozzy y su compromiso incondicional de brindarle apoyo.

Sharon describe cómo la salud de Ozzy ha experimentado un grave deterioro en los últimos años. Su esposo ahora requiere asistencia y no puede valerse por sí mismo. Así mismo lo describió:

“Me ha roto el corazón ver a mi marido en una situación en la que no es autosuficiente, necesita ayuda. Era tan vibrante, con tantas ganas de vivir. Pero aprendes a adaptarte. Siempre estaré ahí para mi marido. Le adoro. Le debo tanto. Me dio lo mejor de mi vida, mis hijos”

Ya no es independiente

Debido a la fragilidad de la salud de Ozzy, Sharon compara su situación con la de una “figura de porcelana”.

“Tomaba grandes cantidades de anticoagulantes, así que hay que tener cuidado porque si se vuelve a caer podría desangrarse. Es como si fuera un trozo de porcelana y tienes que poner algodón”

Después de superar sus adicciones, Ozzy se enfrentó a muchos problemas de salud. En 2003, fue diagnosticado con Parkinson, lo que marcó el inicio de una serie de desafíos médicos.

A lo largo de los años, ha tenido que someterse a múltiples cirugías y tratamientos para mantenerse en el camino hacia la recuperación. Sin embargo, ha dejado claro que no tiene la intención de someterse a más cirugías, independientemente de los resultados.

Después de años de lucha y cirugías, Ozzy ha expresado su agotamiento durante el podcast ‘’The Osbournes Podcast’':

“No puedo creer que haya llegado al final. Han sido cinco años de absoluto infierno para mí y para la familia. Va a ser la cirugía final porque ya no puedo más”

Además, también mencionó cómo se siente con respecto a su esposa:

“Para ser honesto, me es muy difícil verla, ya que me hace recordar las etapas más oscuras de mi vida. Gracias a Dios, Sharon estuvo ahí para levantarme y creer en mí. Fue la primera vez que estuvo ahí para apoyarme y reconstruirme desde cero, pero ciertamente no fue la última vez”.