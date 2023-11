¿Toy Story 5?: Tim Allen reveló que Disney se ha acercado a él y a Tom Hanks para una nueva cinta

En una reciente entrevista en “The Tonight Show”, Tim Allen compartió emocionantes noticias sobre la posible realización de “Toy Story 5″.

El actor reveló que tanto él como Tom Hanks han sido contactados por Disney para retomar sus icónicos roles de Buzz Lightyear y Woody en una nueva entrega de la exitosa franquicia animada.

La noticia de una nueva película de “Toy Story” fue anunciada por el CEO de Disney, Bob Iger, en febrero de este año.

Te recomendamos leer: Esta es la dura acusación que hace Pamela Anderson contra Tim Allen en sus memorias

Aunque no se revelaron muchos detalles en ese momento, parece que esta quinta entrega no será un spin-off como “Lightyear”, sino que volverá a centrarse en la historia principal de Woody y Buzz Lightyear.

Tim Allen expresó su entusiasmo durante la entrevista al mencionar lo siguiente:

“Bob Iger, director de Disney, dijo que estaba en marcha y que iba a suceder. “Se han puesto en contacto con Tom y conmigo para repetir los papeles. No han dicho nada al respecto... Te preguntas si cuatro eran demasiados. ¿Serán cinco demasiados?”.

Y continuó: “Según los rumores, el guionista que lo está haciendo escribió uno de los mejores y dijo: ‘Si no me lo escribieran, no lo haría’. Podría ser una forma muy, muy interesante de reunirlo”.

El legado de “Toy Story”

No se puede ignorar el impresionante historial de Pixar con la franquicia de “Toy Story”.

La cuarta entrega, estrenada en 2019, recibió críticas positivas y fue un éxito en taquilla, recaudando más de mil millones de dólares en todo el mundo.

A pesar de las preocupaciones iniciales de los fanáticos sobre la necesidad de una cuarta película, “Toy Story 4″ logró mantener la calidad y el cariño de la franquicia, demostrando que Pixar todavía tiene mucho que ofrecer con estos queridos personajes.

Pixar ha enfrentado desafíos en la taquilla en los últimos años, especialmente con el lanzamiento de “Lightyear”, que no obtuvo el éxito esperado.

La decisión de lanzar películas originales de Pixar directamente en Disney+ durante la pandemia también ha tenido un impacto en su rendimiento en cines.

Sin embargo, el regreso de franquicias exitosas como “Inside Out 2″ en 2024 y la posible llegada de “Toy Story 5″ en el futuro seguramente beneficiarán al estudio y podrían brindarles el impulso necesario en la taquilla.