Yuri es una de las voces más relevantes de la música mexicana, actualmente sigue trabajando dentro de la industria, pero con un giro distinto. Aunque su propuesta la ha definido a lo largo de su trayectoria, ciertos aspectos de su vida personal marcaron su carrera.

Pese a que la cantante suele mantener algunos detalles de su vida en privado, recientemente compartió la enfermedad con la que fue diagnosticada, misma que habría puesto en peligro su vida.

Yuri Foto: Instagram @oficialyuri

Yuri revela la enfermedad que puso en riesgo su vida

En medio de una entrevista con Mayo Escobar, la intérprete fue cuestionada sobre sus vicios, a lo que respondió que en su juventud se volvió adicta a tener relaciones sexuales, además de confesar que no usaba protección, por lo cual se contagió de una enfermedad de transmisión sexual.

“Un papiloma cérvicouterino, casi cáncer y si, casi me mata, porque yo estaba media happy day cada vez que me acostaba con los señores y nunca me cuidé. No sé ni cómo es que no quedé embarazada”, aseguró la cantante.

Además de los peligros que representa esta enfermedad, Yuri aseguró que estuvo a punto de convertirse en ninfómana, pero considera que con su acercamiento al cristianismo logró dejar ese capítulo de su vida atrás.

“Yo creo que si Dios no llega a mi vida en ese tiempo, si me vuelvo ninfómana, tenía belleza, dinero, juventud y todos me miraban. Yo salí cuando ya soy cristiana, pero si yo me alejo de Dios, me voy a las andadas porque mi carne está viciada, yo la vicié, es como el drogadicto o el alcohólico”, dijo.