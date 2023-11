Fue el pasado lunes 20 de noviembre cuando el productor, cantante y empresario de 53 años de edad, Luis Miguel Gallego Basteri, mejor conocido como Luis Miguel y apodado El Sol de México, ofreció su primer concierto de ocho que tiene programados en la Arena CDMX de la Ciudad de México.

La Arena CDMX tiene la capacidad de albergar a 22, 300 personas por show por lo que Luis Miguel se presentará ante 178, 400 personas en total. Con estos conciertos, ‘El Sol de México’, deleitó a sus fans con los éxitos que han marcado sus más de 40 años de carrera artística.

Entre los que destacan, Suave, Hasta que me olvides, No me puedes dejar así, Palabra de honor, La incondicional, Ahora te puedes marchar, La chica del bikini azul y Cuando calienta el sol, entre muchas otras más.

Luis Miguel sufre terrible caída en pleno concierto

Sin embargo, durante su quinto concierto en la Arena CDMX, Luis Miguel dejó en shock a todos los asistentes al sufrir una terrible caída en pleno concierto. Todo sucedió cuando el cantante iba a realizar su icónica pose cuando de la nada, se resbaló y cayó de espaldas.

De acuerdo con varios asistentes, la caída de Luis Miguel se debió a que había agua en el piso del escenario, lo que provocó que este se resbalara. Pero al parecer, el cantante lo tomó a broma ya que, se quedó sentado en el suelo y ahí interpretó varios temas.