Fans mexicanos ponen de cabeza a Adele para que les haga el ‘milagrito’

Nuevos rumores sobre una posible visita de Adele a México (GARETH CATTERMOLE/Gareth Cattermole/Getty Images for Adele)

Las redes sociales se volvieron “locas” al filtrarse un supuesto cartel “oficial” de una gira de Adele en México para el próximo año. La imagen se hizo viral y mantiene en un hilo a los fans de la cantante británica.

Muchos seguidores ya pusieron de cabeza a Adele para que les haga el milagro.

“Monterrey?? Dame esperanza”, “Esa si no te creo”, “De Adele no hay nada anunciado como oficial pero de que viene a CDMX si . Solo queda esperar el anuncio y sobre otros estados (GDL y MTY) solo es rumor. Pero para prevenir ahorren”, “Yo emocionada porque Adele viene a México, como si me fuera a alcanzar para el boleto”, comentaron algunos internautas.

Si es verdad que Adele viene a México en 2024 ……tendré que vender un riñón 😙 pic.twitter.com/6Ez4PnXXOn — Aleja ® 💚 (@ingalexita) November 27, 2023

Aún no hay fechas ni precios , ni nada sobre Adele , así que no los vayan a estafar 🙃 por qué por ahí vi que según andan vendiendo tours y paquetes cuando aún no hay nada de información oficial . — Sil06 (@AmorDHermanas) November 28, 2023

Varios rumores circulan en internet como Facebook y X, donde los usuarios han compartido un póster de la cantante que asegura que visitará México en 2024, siendo Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey las sedes de los shows.

Como bien dicen la esperanza es lo último que se pierde, así que a ahorrar por si Adele decide hacer un tour por el país, que sería -quizá- en el segundo semestre del año.

¿Llegará a México?

Recientemente, la cantante anunció que extenderá Weekends with Adele, su residencia en Las Vegas en The Colosseum at Caesar’s Palace. Las 32 fechas adicionales, los espectáculos finales, comenzarán el viernes 19 de enero de 2024 y se extenderán hasta el sábado 15 de junio de 2024.

