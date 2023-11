Jennifer Lopez anuncia el lanzamiento de “This Is Me… Now”

La esperada experiencia musical de Jennifer Lopez “This Is Me… Now” comienza con el lanzamiento el 16 de febrero de 2024 de un nuevo álbum de larga duración y una película inspirada en la música. “This Is Me… Now”, es el primer álbum de estudio de Lopez en casi una década y con el que celebra el 20 aniversario de su álbum hermano, “This is Me... Then”.

El disco fue escrito y producido por López y Rogét Chayed, junto con Ángel López, Jeff “Gitty” Gitelman, HitBoy, Tay Keith e INK entre otros. Es el disco más honesto y personal de Jennifer Lopez hasta la fecha, en él se mezclan sin esfuerzo R&B, sonidos pop contemporáneos y ritmos hip-hop combinados con su emotiva voz.

“This is Me... Now: La Película” no se parece a nada que se haya visto de JLo, un concepto musical y visual, narrativa íntima, reflexiva, sexy, divertida, fantástica y muy entretenida de su públicamente escrutada vida amorosa.

Jennifer Lopez (Cortesía)

Junto con el director Dave Meyers, Lopez crea una experiencia cinematográfica envolvente que redefine el género: un extravagante festín visual y sonoro con una coreografía impresionante, cameos de estrellas, vestuario, decorados y efectos visuales dignos de un gran éxito de taquilla.

Aunque se trata de un espectáculo asombrosamente vívido la película es, en última instancia, una sentida oda al viaje de JL hacia la autosanación y a la eterna creencia en los finales de cuento de hadas. El público quedará cautivado y saldrá esperanzado de que el amor verdadero puede ser algo más que un sueño.

Amazon MGM Studios estrenará “This Is Me... Now: The Film” de Nuyorican Productions en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo y Nuyorican/BMG distribuirá el esperado “This Is Me... Now: The Album”. ‘Can’t Get Enough’, el primer single de “This Is Me...Now: The Album”, saldrá a la venta el miércoles 10 de enero de 2024, y ya está disponible para pre-escuchar hoy en las principales plataformas de streaming junto con un clip de sonido de 30 segundos en las plataformas sociales.