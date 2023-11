Estrena tráiler de la comedia romántica ‘Con Todos Menos Contigo’

Sony Pictures presenta el tráiler de la nueva comedia romántica, Con Todos Menos Contigo (Anyone But You), película protagonizada por la popular actriz, Sydney Sweeney (Madame Web, Serie Euforia) y Glen Powell (Top Gun Maverick, Serie Scream Queens), la cinta es dirigida por Will Gluck, quien ha traído historias del género tales como: Se dice de Mi (2010) y Amigos con Beneficios (2011).

En la provocadora comedia, Con Todos Menos Contigo, Bea (Sydney Sweeney) y Ben (Glen Powell) se ven como la pareja perfecta, pero después de una increíble primera cita, algo sucedió que volvió su candente relación en algo congelado; hasta que sorpresivamente se encontraron en una boda en Australia. Así que hicieron lo que dos adultos maduros harían: pretender que son una pareja.

Además de dirigir la película, Will Gluck, también produce y la escribe en conjunto con Ilana Wolper quien escribió la serie de High School Musical: La Serie (2019). El reparto se complementa con Alexandra Shipp (Barbie, 2023), Darren Barnet (serie Yo Nunca, 2020), Dermont Mulroney (La boda de mi mejor amigo, 1997) y la actriz Rachel Griffiths (Six Feet Under, 2001).