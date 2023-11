Sergio Mayer quiere encontrarse con Anabel Hernández: “Ella se siente dueña de la verdad”

Sergio Mayer hizo una pausa con el Team Infierno para estar presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) donde promociona Entre el infierno y el éxito (Editorial Océano).

La figura mediática llegó a la feria del libro con Issabela Camil para dejar en claro que está dispuesto a pisar nuevos territorios.

“Imagínate que gran satisfacción estar en una de las ferias del libro más importantes del mundo y presentando un libro mío. Ahora, como autor me da mucha satisfacción. Estoy contento, orgulloso y justamente hablo de eso en el libro: de cómo se pueden lograr las cosas, los objetivos y no quedarte a medias. También, cómo no tener miedo al fracaso para sacar adelante tus proyectos. Esta es una prueba de ello, porque estoy aquí sentado platicando contigo, a pesar de que generó muchas expectativas, comentarios, desacreditaciones para variar (risa). Mientras la gente sigue sentada en su casa criticando, yo estoy aquí en la feria del libro presentando mi proyecto”, dijo Mayer en entrevista.

Sergio Mayer trae su infierno a la FIL Guadalajara (Carlos Zepeda/FIL Guadalajara/Carlos Zepeda)

El título del libro lo modificó al salir del reality show La casa de los famosos como un impulso mediático.

”Justo cuando salí de la casa ya se estaba metiendo al horno y les pedí que cambiáramos el título, de hecho en la introducción hago una pequeña reflexión de mi participación en La casa de los famosos, así que nos dio tiempo (de cambiarlo) porque yo ya traía el tema del infierno. No creo que haya una persona que haya llegado al éxito, sin haber probado el fracaso, siempre hay que probar los tropiezos y fracasos”, detalló.

El ejemplar está dividido en varios temas desde sus inicios en Televisa, Garibaldi, su familia, secuestro, política y personajes del narco.

”Hay unos que tienen que ver con mi vida personal o familiar donde hablo de mi hijo, otro donde hablo de la madre de mi hijo y trato de ser muy respetuoso solo hablo de la parte profesional. Fui muy cuidadoso de cosas muy personales, que ahí las tengo -quizá- para una segunda edición. Me gusta dejar algo a la imaginación que mostrar el desnudo total; en esto caso para que el lector termine ese proceso en su mente”, agregó.

“Lo hice para aclarar y dejar un legado. Es un libro para dar mi versión, mi verdad, mi realidad de mi historia que la cuento yo. Hay personas que han contado capítulos de mi historia y los han contado mal” — Sergio Mayer

Quiere debate con Anabel Hernández

El pasado 27 de septiembre, la escritora Anabel Hernández presentó Las señoras del narco: amar en el infierno donde, de la mano de Celeste, una presunta expareja de Arturo Beltrán Leyva, revela los vínculos del narcotraficantes con diferentes personalidades del espectáculo, entre ellas Sergio Mayer.

Mayer, quien ya había sido relacionado con La Barbie en el libro Emma y las otras señoras del narco, ha negado en más de una ocasión tener amistad con narcotraficantes.

“Mi libro habla sobre esas personas que han desacreditado y las han señalado, que mejor que hacerlo desde un punto de vista objetivo y real. Yo invito a cualquier persona que hago mención en el libro a refutar cualquiera de las cosas que digo, porque yo hablo con la verdad en la mano y en el corazón. Si hay alguien que tenga un elemento para refutarlo, pues los invito a que lo hagan, eso incluye a una periodista famosa como Anabel Hernández”, reveló el empresario y productor.

Para continuar explicando, “Anabel ha hecho un extraordinario trabajo de investigación periodístico y como escritora, pero eso no la hace dueña de la verdad. Por eso la afronto y confronto para que hagamos una analogía de lo que ella hace y lo que yo hago, sobre todo que no le da ningún derecho a señalar ni calificar o descalificar a ninguna persona, porque ella se siente dueña de la verdad”.

“Por eso me hubiera encantado encontrarme con ella (Anabel Hernández) aquí (FIL Guadalajara), no sé cuándo venga para que nos confrontáramos. Me hubiera encantado tener un pequeño debate” — Sergio Mayer

¿Qué dicen de Sergio Mayer que no son ciertas?

“Muchas cosas, casi todo lo que dicen de mi vida y mi carrera son especulaciones y mentiras. Lo malo es que no te dan chance de refutar porque un medio de comunicación puede decir lo que sea, porque tiene el micrófono. Sin embargo, hacerlo a través de un libro o dejarlo plasmado, permite que cada quien tome lo que quiera de esa historia. Motivos a los jóvenes a no tener miedo a equivocarse. He tenido más fracasos que aciertos”, puntualizó Mayer.

La casa de los famosos logró mostrar las diferentes facetas del también actor, “después de que me conocieron en La casa se dieron cuenta de quién soy, cómo soy, porque no puedes tener un personaje de más de 70 días en televisión. Así que lo mío no fue un personaje, fue mi personalidad y cuando lean el libro van a entender porqué soy así. El éxito no es sinónimo de felicidad, ese podría ser tema del próximo libro”.

Sergio Mayer está en gira con en Team Infierno, por el que siguen recibiendo críticas.

“Que sigan atacando la gira, que sigan diciendo, eso me encanta porque eso nos hace grandes. Mientras sigan hablando de nosotros, eso es importante”, dijo ante su próxima presentación del 3 diciembre en el Auditorio Telmex en Guadalajara.

Luis Miguel

Al preguntarle si ya había asistido a algún concierto de Luis Miguel respondió: “No soy (...) sé que es una de los mejores voces de México, pero no soy fanático. No soy fan de conciertos, pero hay algunos que de plano si me invitan -quizá- iría, pero nada más”.

