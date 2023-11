¿Qué pasó entre Inés Sainz y Tania Rincón?

Inés Sainz ha revelado los motivos por los que se retiró del programa de TV Azteca para Rusia. En 2018 se celebró el Mundial y al mismo tiempo Sainz, de 45 años, fue la mejor reportera y presentadora deportiva del canal, pero en la búsqueda de ese trabajo estuvo Tania Rincón, quien sorprendentemente condujo Estrellas de Rusia que se efectuó durante el mundial en el país mencionado.

Recientemente, Inés Sainz concedió una entrevista a través de YouTube a la periodista Mónica Garza, en la que habló sobre algunas decisiones que había tomado TV Azteca para poder vender y mantenerse en los primeros lugares.

.@InesSainzG acusa 😳❌ a @taniarin de dejarla sin trabajo y ser la 'patiño' de TV Azteca 🔍https://t.co/vYIvCkd4Cy — SDP Noticias (@sdpnoticias) November 27, 2023

Entre las diversas confesiones de Sainz dijo:

“En aquel entonces, asumí que sería la conductora del programa estelar junto con mis compañeros. Lo daba por hecho, ¿por qué no?”, aseveró.

Aunado a sus revelaciones indicó: “Le pregunté directamente: ‘¿Qué pasa?’ Y él me dijo: ‘La verdad es que a la hora de conducir como tú, que no te prestas a ser Patiño, es un poco más difícil tener un cierto tipo de programa contigo”, relató la reportera.

El término “ser Patiño” se refiere a ser objeto de burlas o bromas en el ambiente laboral.

Sainz entendió que su sanción se debía a su negativa a ser objeto de este tipo de conductas.

Al ver la entrevista, los internautas aportaron sus opiniones:

“INES ENCANTADORA, inteligente, que usa las herramientas que tiene y no se victimiza ni anda culpando a los hombres. Me encanto lo que dice del feminismo”.

“Hace algunos años, me encantaban las entrevistas de Inecita. Después me di cuenta que sabía muchísimo de deportes. Ahora se que es una bella persona en su interior. No destruye, construye. Que gusto escucharla en esta entrevista”.

“Inés, mujer inteligente, preparada, excelente en su trabajo y admirable madre y esposa...un cien!”, dijeron algunos de los internautas.