‘Amor Fugaz’: ¿Geraldine Bazán y Giovanni Medina rompieron su relación?

Para muchos ha resultado increíble el corto tiempo de relación que tuvieron Geraldine Bazán y Giovanni Medina. A principios de septiembre, la supuesta pareja fue fotografiada por primera vez en la obra ‘Vaselina Timbiriche’ con la compañía de sus hijos.

Entre los diversos momentos que fueron captados los supuestos tortolitos está su visita a World Disney y de allí salieron a la luz algunas instantáneas.

Captan a Geraldine Bazán y Giovanni Medina juntos ¿Romance?

Se difundieron fotografías del ex de Ninel Conde junto a Geraldine Bazán y sus hijas mientras asistían a la obra de teatro Vaselina con Timbiriche. pic.twitter.com/CmEpsdiDqk — Christyem31 (@christyem398171) September 8, 2023

Fue hasta el 28 de noviembre, la periodista de entretenimiento Mandy Fridmann reveló a través de su cuenta de Instagram que Geraldine y Giovanni terminaron su fugaz amor.

A pesar de toda esta nueva información, la llamada expareja se disfrutaron en días recientes el concierto de Luis Miguel en México, y resultó un bombazo para muchos. Hasta el momento, la actriz sigue negando que haya tenido una relación con el ex de Ninel Conde.

Mientras, los internautas opinan que la supuesta pareja se ve increíble y que simplemente hay que dejarlos ser felices.

“A mí me encanta ver a Geraldine feliz de la vida con Giovanni. Que sea feliz y sobretodo merece que la traten como lo que es, una dama. Y quien es un buen padre como Giovanni, seguramente será una gran pareja. Que se amen sin importar lo que digan los demás”.

“Solo porque no terminó bien con sus demás parejas no quiere decir que no funcione yo quiero que sean felices”.

“Ay que bonita pareja todo un caballero buen papá que su felicidad la disfruten lo máximo”, son algunas de las opiniones en redes sociales.

Giovanni Medina y Geraldine Bazan comiendo en Artz… Si salen …. @MarthaFigueroax pic.twitter.com/NhYMeY37pj — Enriqueta Reyes (@Enriqueta_75) September 23, 2023

Hasta ahora ninguno de los dos ha dado información de una supuesta ruptura, ya que ni siquiera han confirmado si realmente tuvieron algún romance.