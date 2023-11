Fermín IV pasó de la censura, la fama y el dolor a un encuentro con Dios sin dejar la música

Fermín IV se conectó vía zoom para platicar con Publimetro sobre la presentación del libro Sí, señor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el próximo 3 de diciembre a las 17:00 horas.

Fuego, sonrisas, realidad y dolor son parte de la narrativa del rapero mexicano que decide contar su historia de vida, desde su infancia, su encuentro con la música, pasando por su exitosa carrera en el hip-hop con Control Machete hasta su encuentro con Dios.

“El libro es un viaje muy personal, aún cuando la frase Sí, señor proviene de una canción de Control Machete en realidad el libro comienza cuando yo descubro la música, la primera vez que voy a un programa de televisión local de Monterrey y cómo me involucro en el rap, pero se extiende a la época actual. Ahora, estoy haciendo lo que me gusta como las rimas y este llamado que Dios que me ha hecho de ser pastor en una iglesia cristiana”, compartió el músico.

El escritor debutante reveló que al principio creyó que iba a ser como hacer un disco, “soy rapero, escribo canciones, eso es lo común para mí. Por un momento pensé que sería algo similar a escribir un disco. Fue un reto y me daba ansiedad al pensar que escribiría un libro. Armé un esqueleto y me entró la ansiedad al tener que hacer 55 mil palabras (risa)... avanzaba y las contaba, pero solo llevaba 800 y me decía: ‘no es cierto, en qué me metí' (risa)”.

Con una trayectoria que define a una generación, Fermín IV se erige como un rapero que marcó la escena musical mexicana en la década de los noventa. A través de 14 capítulos del libro, el autor hace un viaje desde su infancia en un barrio de clase baja en Nuevo León, enfrentando el bullying y sus primeros acercamientos con la música.

“El nombre de Sí, señor fue una propuesta de le editorial, que al principio me incómodo, pero después me resultó muy lógico. No me considero un escritor, aunque ya lo soy en este principio, pero es un privilegio estar en la feria más importante en Latinoamérica. Las memorias son algo muy extraño porque vuelves a revivir eso momentos para reescribirlos.

“Tuve que reconocer algunas cosas de mi vida que estaban mal e incluso tuve que visitar a algunas personas para pedir perdón y decirles que sí me porte mal, yo necesitaba hacerlo” — Fermín IV

Salud del rap mexicano

En la historia del hip-hop y el rap de México y Latinoamérica, pocos nombres resuenan como el de Fermín IV. Este icónico rapero de la escena de los noventas ha dejado una marca indeleble en la industria. Este relato único abarca momentos clave en la vida del músico, y los desafíos de la censura, como ahora enfrentan otras figuras del rap y los corrido tumbados.

“Yo estuve en esa posición hace tiempo. “Andamos armados”, decíamos hace 18 años, ahora los raperos de 18 años hablan de estar controlando como alusión a Control Machete. Es el lenguaje que se ha utilizado hace muchos años, porque cuando era niño había corridos que exaltaban al criminal. Actualmente, la diferencia es que ahora tienen otro alcance; al final es el reflejo de una sociedad y me da tristeza, porque soy parte de la sociedad, pero como pastor quiero ser un agente de cambio donde se respete a la mujer, donde no se exalte lo malo, sino lo bueno”, explicó.

Para terminar agregó, “pertenezco a una generación distinta de músicos, el día de hoy el músico externa todo lo que hace, pone que comida comió y por qué no llegó a tiempo; es decir, descubre su vida completamente. Yo vengo de una generación que los músicos no descubríamos nuestras vidas, nos conocían por una entrevista o concierto”.

Presentaciones de Fermín IV en Guadalajara

3 de diciembre a las 17:00 horas en el Salón 3, plata bajo de la FIL Guadalajara

Fermín IV presentará su libro en la FIL Guadalajara para contar detalles de su carrera con Cntrol Machete hasta el encuentro con Dios (Foto: Cortesía.)

3 de diciembre en Tattoo Music Fest en Pabellón Cultural Universitario Zapopan con las leyendas del rap mexicano.

