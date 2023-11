¿Estaba borracho? La reacción de Elizabeth Álvarez al beso de Jorge Salinas a un reportero

Jorge Salinas ha quedado nuevamente envuelto en una polémica pero esta vez no ha sido por sus presuntas infidelidades y su nueva apariencia física, sino por un particular momento que tuvo con un periodista de Televisa, que ha dejado a más de uno sorprendido.

Para nadie es un secreto la controversial vida que ha mantenido el galán de telenovelas desde sus inicios en las pantallas y ahora a sus 55 años sigue causando controversia en cada una de sus apariciones, pese a sus intentos de llevar una vida alejado de los escándalos junto a su esposa Elizabeth Álvarez y los hijos que comparten.

Salinas quedó nuevamente en el ojo del huracán luego de intentar besar en la boca a un reportero pese a que se encontraba frente a su esposa.

Así fue el beso de Jorge Salinas a un reportero frente a su esposa

Jorge Salinas se puso bastante besucón frente a un encuentro que tuvo con la prensa, pues no solo le plasmó besos a sus amigas y compañeras, sino también a los hombres durante la presentación de la nueva temporada de la obra teatral ‘Las mujeres son de Venus y los hombres ¡Ni madres!’.

En el video que ha aparecido en redes sociales se puede ver como Jorge le toma la cara al reportero y lo acerca hacia él pese a que este se mostraba confundido, sorprendido y con gestos de rechazo.

“Hace mucho que no te veía. Me da gusto verte, mucho papi”, le dijo el actor, pero el reportero no supo qué decir, por lo que otros compañeros siguieron con las preguntas.

Elizabeth se encontraba a sus espaldas conversando con una periodista, pero decidió ignorar el momento en el que los presentes gritaron emocionados por el particular momento.

La actriz disfrutaba de sus palomitas de maíz, pero tampoco perdió el tiempo y le pidió a su esposo retirarse para ver disfrutar de la obra que es protagonizada por Cinthia Aparicio -de 30 años de edad- y su esposo Alexis Ayala, de 58 años de edad.

Las reacciones no tardaron en aparecer en redes sociales, pues hay quienes le pidieron a Elizabeth que controle a su esposo y a este que la respete, pero sus fans no tardaron en asegurar que se trató solo de un gesto de cariño.

“Esa que la moda es besar en la boca”, “Ya cálmese señor”, “Ay que oso el de este viejo”, “No fue incómodo..... 👏 amistad y gusto de ver un amigo”, “Viejo ridículo”, “El reportero abrió los ojos en grande”, “Parece borracho”, comentaron.