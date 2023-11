¿A Nicki Nicole le gustan bigotones? Peso Pluma apareció con nuevo look y no se parece ni a él mismo

Nicki Nicole y Peso Pluma son la pareja del momento y es que luego de desatar rumores de romance, finalmente lo confirmaron y se han mostrado juntos y felices.

Aunque la pareja ha desatado polémica, pues aseguran que él se ve enamorado, pero ella no, últimamente han aparecido juntos en eventos, conciertos cantando juntos y ahora se dieron una escapada romántica.

Fue el cantante quien compartió fotos junto a Nicki Nicole en la playa, y deja ver lo bien que la están pasando y lo enamorados que están cada vez más.

Pero, algo que sorprendió en redes más allá de sus vacaciones juntos, fue el nuevo look del cantante, que mostró y dejó a más de uno en shock.

Peso Pluma apareció con nuevo look durante sus vacaciones con Nicki Nicole y sorprendió a todos

Peso Pluma sorprendió a sus seguidores tras compartir en las redes unas fotos y videos en las que se le ve un bigote, un look muy diferente del que siempre se le ha visto.

Este video generó opiniones divididas, hubo quien le gustó su nuevo look y hubo quien lo odió y detestó, asegurando que se veía terrible, de hecho, muchos preguntaron si se dejó ese look por su novia Nicki.

“OMG que diferente se ve”, “casi no lo reconozco, lo que hace el bigote”, “será que a Nicki le gustan con bigotes, pero no le favorece”, “dios mío que se quite ese bigote, se ve terrible”, “nooo no le queda, parece Rafael Orozco”, “si sin bigote se ve horrible, con bigote peor jaja”, y “está irreconocible y definitivamente no le queda”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Sin embargo, todo se trató de un filtro de Instagram que el cantante usó para mostrar un look diferente con bigotes y quedó al descubierto cuando tomó de un vaso y el filtro se le quitó.

Esto alivió a la mayoría de sus fans a quienes no les gustó su look y le pidieron no dejarse el bigote nunca.