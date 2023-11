Lucía Méndez hospitalizada de emergencias: todos los detalles de su estado de salud

Hasta el momento, Lucía Mendez no ha declarado nada al respecto. Foto: Getty Images

Lucía Méndez fue hospitalizada de emergencias. A través de los medios de comunicación se dio a conocer que la actriz de 68 años sufrió complicaciones relacionadas a un cuadro severo de influenza, hace unos tres días, por lo que fue ingresada a una clínica para recibir observación médica de primera mano.

Vicky López fue la encargada de dar la noticia en el programa ‘Todo para la mujer’, según reseña la revista Quien. “Tengo una noticia ya autorizada por Lucía Méndez. Desde hace tres días, Lucía está hospitalizada. No se había dado a conocer para no causar un rollo mediático”, dijo la comunicadora.

“Hoy dos reporteros estuvieron indagando en el hospital. Entonces antes de que se haga un chisme les explico: Lucía Méndez tiene influenza”, añadió. “El fin pasado se fue a Colombia, regresó y no podía respirar. Pensó que tenía gripa, el cansancio del viaje y el vuelo. Llegó al hospital, estuvo en observación y no podía respirar”, explicó López en el programa mencionado.

Estado de salud de Lucía Méndez

A pesar de que su cuadro de influenza fue grave, la actriz de 68 años está completamente fuera de peligro, según deslizan las fuentes cercanas.

“Le pusieron oxígeno y ayer salieron los estudios que tiene influenza severa, por eso no ha podido contestar. Algunas personas la llamaron y no está grave, simplemente no puede contestar porque ahorita tiene afectadas todas las vías respiratorias”, reveló Vicky López.

Por ahora sigue internada con mascarilla de oxígeno, pero es solo una prevención que tomaron los profesionales de la salud; Lucía Méndez está bien.

La actriz esperaba entrar en la obra de teatro ‘Lagunilla, mi barrio’ en reemplazo de Laura León, sin embargo, por ahora tendrá que enfocarse en su recuperación para regresar a su trabajo.