Raúl Sandoval fue detenido en el aeropuerto por bromear sobre traer una bomba

Raúl Sandoval explicó hace poco que fue detenido en el aeropuerto de Mazatlán por haber bromeado con una agente de seguridad sobre traer una bomba en su equipaje.

De acuerdo a las declaraciones del cantante, se encontraba muy emocionado porque, además de haber terminado de grabar una canción, iba a los Premios Bandamax que se llevaron a cabo en la Ciudad de México hace unas semanas.

Entonces, como andaba de muy buen humor, Raúl Sandoval se le ocurrió bromear con llevar una bomba con un agente de seguridad que le estaba realizando una inspección de rutina.

¿Qué pasó con Raúl Sandoval en el aeropuerto de Mazatlán?

“Yo venía muy eufórico, pues venía de grabar la canción que ahorita acaba de llegar a un millón. Llegué muy contento, y la de la recepción me preguntó cómo me fue y me pregunto: ‘¿No traes explosivos?’, y yo dije: ‘Sí una bomba’, me dijo: ‘No puedes decir eso’ y pues ya me dejaron ir”, relató Raúl Sandoval a la prensa.

El pensó que la situación no pasaría de un incómodo momento, pero después lo retuvieron y fue escoltado por la Guardia Nacional, también iniciaron una investigación en su contra.

Raúl Sandoval perdió su vuelo, además de que estuvo a punto de ser vetado en todos los aeropuertos por ese chiste, pero un grupo de personas abogaron por él y horas después le permitieron tomar su avión.

Desde hace años, las palabras ‘bomba’ o ‘explosivo’ están vetadas en los aeropuertos, por lo que hacer referencia a ellas podría meterte en serios problemas con las autoridades, y parece ser que el cantante no conocía esta regla, o al menos la olvidó por su buen estado de ánimo.