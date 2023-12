Pedrito Sola critica atuendo de Christian Chávez

La gira mundial de RBD comenzó en México y se dirige hacia sus últimas fechas. Después de cautivar al público de Monterrey, Nuevo León, durante dos noches, los miembros del grupo se presentaron en Guadalajara, Jalisco. En este contexto, Christian Chávez destacó el ‘amor a la mexicana’ de los habitantes de la zona antes mencionada a través de su vestimenta, recreando un atuendo peculiar previamente usado por Thalía. Chávez rindió homenaje a la música charra, al igual que la protagonista de ‘María, la del Barrio’.

Le puede interesar: ¿Cómo sonaría una colaboración entre RBD y Peso Pluma?

Sin embargo, las críticas no solo han surgido en las redes sociales, sino también en los comentarios emitidos en programas de televisión mexicanos. Y es que, Pedro Sola, en particular, no dudó en expresar su descontento con RBD durante la emisión del lunes 27 de noviembre en ‘Ventaneando’.

“Me parece una cosa horrible”, inició diciendo el conductor antes de que la nota fuera presentada en el programa de TvAzteca.

De esta manera, con opiniones divergentes entre los participantes, Sola afirmó que Christian Chávez “le cae bien como actor”, sin embargo, señaló que el atuendo en cuestión era una “imitación” de Thalía, a pesar de los intentos de Linet Puente por persuadirlo de que se trataba de un homenaje.

Mónica Castañeda también participó en la conversación y expresó su desaprobación hacia el atuendo del integrante de RBD. “Más allá de defenderlo, también se vale decir te gusta o no te gusta. Creo que Christian le pone todo el entusiasmo, pero a mí tampoco me gusta. Creo que no hay necesidad”.

Cuando la discusión entre los presentadores amenazaba con prolongarse, Mónica Castañeda hizo un comentario jocoso sugiriendo que esperaba que a Christian Chávez no le hubiera dado frío durante su actuación, provocando risas en el set. Después de la intervención de ‘La Casta’, la discusión se dio por concluida y se pasó a un anuncio comercial.

Cabe resaltar que, a pesar de las polémicas generadas por los llamativos atuendos de Christian Chávez y las preocupaciones de salud de algunas de sus compañeras, la gira de reencuentro de RBD continúa rompiendo récords, anticipando su tan esperado concierto del 21 de diciembre en el Estadio Azteca. Según informes de medios especializados en entretenimiento, la gira por Estados Unidos ha alcanzado niveles sin precedentes en términos de recaudación. Con 30 conciertos totalmente vendidos, el grupo mexicano ha logrado recaudar 130.5 millones de dólares, superando por 49 millones la marca establecida por One Direction en 2014, convirtiéndose así en la gira más exitosa en la historia de ese país.