The Jacksons y Village People marcan un momento histórico en México

Bien dicen que recordar es vivir, y esa fue la misión de la primera edición del festival Remind GNP en Guadalajara, que logró convocar a nueve mil personas la noche del sábado en Calle 2.

Desde que se anunció el cartel con Buena Vista All Stars, Los Teen Tops, Gipsy Kings de André Reyes, Village People y The Jacksons ya se esperaba algo memorable, por reunir a estos artistas que marcaron la historia de la música.

La primera edición del festival Remind comenzó con el pie derecho en Guadalajara (Foto: Abraham Chocolate.)

La nostalgia invadió a los asistentes, la mayoría arriba de los 50 años, que fueron acompañados por hijos y nietos para recordar grandes éxitos y ver por primera ver a iónicas agrupaciones con parte de sus fundadores.

El festival Remind provocó un viaje al pasado con áreas como juegos de maquinitas para volver a pasar el tiempo como en los ochenta.

La velada musical generó una ola de recuerdos y baile entre la gente. Buena Vista Social All Stars calentó la pista para darle el paso a Gipsy Kings que hizo una exhibición de sus habilidades musicales sobre el escenario.

Llegó el momento de Village People, que fue uno de los más esperados, porque para muchos era la primera vez que escuchaban en vivo YMCA, con el legendario Victor Willis, como la voz principal.

Conocidos por sus llamativos disfraces y por canciones memorables y provocativas como Macho men y In the navy, pusieron a bailar a los tapatíos.

Fue fundado por los desaparecidos Jacques Morali y Henri Beolo, y pese a que sus integrantes han ido cambiando a lo largo de las décadas, Victor Willis sigue, hoy en día, al frente de la banda y Russell Dabney, el batería original del conjunto.

El broche de oro del festival llegó con The Jacksons es el nuevo nombre de la banda de rhythm & Blues y funk, antes The Jacksons Five que contó en sus filas con Michael Jackson. Ahora, convertidos en trío, cuentan en su formación con los hermanos Tito, Jackie y Marlon.

La icónica familia del pop, The Jacksons, conocidos por su emblemático tema I Want You Back que catapultó su carrera en 1969, deleitaron a los fans con un espectáculo cargado de nostalgiay hacer un homenaje a su hermano Michael Jackson.

