Natalia Alcocer elimina sus redes sociales y revela que está separada de Michael Cohn

Tras haber protagonizado una discusión durante una transmisión en vivo con Michael Cohn, Natalia Alcocer le contó a la prensa que ya estaba separada de él, y que intentan mantener una buena relación por el bien de su hija.

La expareja tuvo una hija en junio, pero poco después la actriz compartió que el modelo la había rechazado por ser niña, aunque a las semanas parecieron haber arreglado las cosas y volvieron.

Sin embargo, hace días Michael Cohn le reclamó a Natalia Alcocer en un en vivo por intentar dañar su imagen y la de su familia, llegando a discutir frente a las hijas mayores de la actriz.

Natalia Alcocer aprovechó a la prensa para dar aviso que ya terminó su relación sentimental con Michael Cohn, no obstante, intentarán llevarse bien por el bien de su hija.

“El papá de mi hija, Michael. No estuvo bien, no justifico lo que hizo. Si no funcionamos como pareja, pero como papás vamos a tener que ser papá el resto de nuestra vida”, detalló la polémica actriz.

Asimismo, Natalia Alcocer mencionó que el modelo se disculpó con sus hijas mayores por ponerse a discutir con ella. “Como papás estamos bien. Está cumpliendo con sus responsabilidades. Él va, ve a la niña (...) También con las niñas, las quiere, les pidió una disculpa por lo que pasó”.

#NataliaAlcocer asegura sigue recibiendo AMENAZAS del padre de sus hijas, aún sin tener redes sociales #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/fCxKn5eqIV — De Primera Mano (@deprimeramano) December 4, 2023

La actriz está intentando no acabar en otra batalla legal como la que mantiene con su ex Juan José Chimal, por el que supuestamente tuvo que cerrar sus cuentas, ya que recibía constantes amenazas por ahí, aunque se dice que en verdad las cerró debido a la crítica que le llovió por discutir en frente de sus hijas.