¿Pesito Pluma a bordo? El video que probaría que Nicki Nicole está embarazada

Peso Pluma / Nicki Nicole La pareja ya no oculta su noviazgo. (Instagram (@pesopluma))

Peso Pluma y Nicki Nicole son una de las parejas del momento y aunque ella ha sido duramente criticada por sus gestos de “poco amor” hacia el mexicano, de a poco han ido presumiendo su romance en redes sociales.

Luego que la pareja ocultara su relación por varios meses, ahora enfrentan rumores de un posible embarazo de la rapera, tras un particular video que realizó Hassan Emilio Kabande Laija, como es el verdadero nombre del intérprete.

Hace unos días, la reconocida vidente, Vieira predijo que los cantantes se convertirán en padres muy pronto y los rumores han aumentado tras las declaraciones de Peso Pluma durante un viaje a la playa.

Esto dijo Peso Pluma y desató rumores de embarazo

“Él está muy enamorado, Peso Pluma el sol brilla para ti, aquí sale un embarazo vas a ser padre joven, mi corazón, aquí sale que esta chiquita (Nickie Nicole) si no se cuida va a salir embarazada, te va a dar tu primer criatura. Sé que quieres un varoncito, sé que sí, pero a veces no es lo que uno quiere, aquí me sale como si fuera una beba”, dijo la esotérica.

Tras colgar varias publicaciones en Instagram, Peso Pluma realizó una transmisión en vivo donde habla de su visita a Argentina, el país de origen de Nicki, con un fuerte comentario por el que aseguran que las predicciones de la vidente son ciertas.

“Vamos a estar en Argentina, la ciudad de mamá, bueno el país de mamá”, dijo Peso Pluma entre risas junto a Nicki quien en un principio se escuchó que lo mandaba a callar con un “shhhh” pero continuó riendo.

Si bien muchos fans de la pareja esperan que verdaderamente estén a la espera de su primer hijo juntos, hay quienes aseguran que se trata de una simple broma tras las habladurías de embarazo, por lo que habrá que esperar algunos meses para saber si hay barriguita o no.

“Para mí que ya hay Pesito Plumita”, “Siiii ella le chista... Shhhhhhh😍”, " ojalá 😍😍😍 que sean felices y bienvenido sea el bebé”, “Se viene mini pluma”, “Es pura ironía”, “Ya se dejó embarazar”, comentaron algunos usuarios.

Desde los inicios de la relación el cantante de corridos tumbados ha demostrado que está perdidamente enamorado de la argentina, con sus comentarios de amor en sus publicaciones, pese a que ella lo ha negado en varias oportunidades, situación que ha llevado a muchos a aconsejar a Hassan de huir de ahí.