Consuelo Duval rompe el silencio luego de ser víctima de robo

La mañana de este 6 de diciembre se dio a conocer que Consuelo Duval fue víctima de robo en su residencia, se estima que los artículos suman aproximadamente 500 mil pesos; tras varias horas en silencio, la famosa actriz emitió un comunicado para hablar del tema.

Sobre los detalles del delito, en redes sociales se informó que habría ocurrido a través del modus operandi conocido como La Patrona; sin embargo, la intérprete de ‘La familia P. Luche’ aclaró la situación desde su cuenta oficial de Instagram.

Consuelo Duval habla del robo que sufrió

De acuerdo con Duval, una empleada que trabaja en su casa habría sido complice del robo, señalando que las personas se llevaron diversos artículos costosos, además de pertenencias que tienen un valor sentimental.

“Queridos amigos y amigas. Desafortunadamente el día de ayer me tocó vivir en carne propia lo que a muchos mexicanos les ha tocado vivir. Cuando regresé de un día de trabajo a mi casa, me di cuenta que la persona de servicio que trabajaba para mí y que cuidaba de mis perros, en complicidad con otras personas habían entrado a robarme y despojarme de lo que tanto trabajo y esfuerzo me ha costado ganar además de algunas cosas de gran valía sentimental”.

Por otro lado, Consuelo explicó que llevará a sus perros a una revisión con el veterinario, ya que quedaron bastante afectados luego de ser encerrados. Finalmente, la actriz mexicana aclaró que aún no puede hablar a detalle del tema, porque inició una investigación tras presentar una denuncia.

“Por el momento no puedo dar más declaraciones porque como corresponde en estos casos, levanté la denuncia correspondiente y hay una investigación en curso”.