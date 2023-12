Fonseca retoma el género tropical para hacerlo más ‘sabroso’

Fonseca cierra el año con un Canto a la vida y seguro de los pasos que vienen para el 2024. El músico colombiano charló con Publimetro para compartir cómo se inspiró para el segundo sencillo que será parte de su nuevo material discográfico.

Antes de iniciar la entrevista, el colombiano nos mostró un lugar muy especial, “es mi estudio en mi casa, acá paso mucho tiempo grabando los demos, las canciones y haciendo entrevistas (risa). Es un espacio que quiero mucho, es mi refugio dentro de la casa”.

El músico, recién ganador del Grammy Latino, estrena Canto a la vida, un tema tropical con el tradicional sonido colombiano del acordeón.

“Es una canción que llega en un momento muy especial del año. Creo que todos estamos pensando como un poco en una reflexión personal del año espiritual y profesional donde uno se hace un autoexamen de muchas cosas; al final, creo que lo más importante es agradecerle a la vida por estar presentes, vivos y seguir persiguiendo los sueños”, señaló.

También habló sobre el video que se convierte en una tertulia visual, “quisimos que el video tuviera eso como compartir. Recuerdo la primera vez que hablé con Santiago Díaz, el director, le dije que yo me imaginaba algo como estar compartiendo, de ahí se desarrolló toda la historia, algo que invitara a bailar y divertirse”.

Fonseca está en la etapa de producción de su próximo álbum, el décimo de su carrera, con el que promete ofrecer más de esa inagotable propuesta refrescante que mezcla el sonido del pop latino con los ritmos tradicionales colombianos.

“El disco será un álbum con esa buena energía, muy tropical, porque siento esas ganas y necesidad de hacerlo muy tropical. La primera canción que lanzamos fue Si tú me quieres con Juan Luis Guerra. Estoy terminando de ajustar detalles, estamos en la etapa de producción y estoy contento con el resultado, porque será algo tropical sabroso”, adelantó.

El primer corte fue Si tú me quieres, junto al maestro Juan Luis Guerra, un tema que ganó un Grammy Latino este año.

“Fue un tremendo año, me atrevería a decir que de los mejores de mi carrera, sin duda. Por un lado Viajante Tour que arrancamos el año pasado, fue más intenso que nunca. Fue un año donde lance Si tú me quieres, un sueño cumplido en la vida y el Latin Grammy. He sentido que es un año de reafirmar mi propuesta y proyectos, ver cómo crece más la familia y presentarme en lugares emblemáticos; además, regresé a tocar a Venezuela. El resumen del año o termómetro es muy bueno”, comentó el cantautor.

“En 2024 tendremos álbum nuevo, cerramos la gira en mayo y será como cambio de película. Un nuevo disco es como borrón y cuenta nueva” — Fonseca

Al rescate del género tropical

El primer corte junto Juan Luis Guerra refrescó el género tropical, algo que es de suma importancia para Fonseca.

“Hay algo en el folclor que no pasa de moda. Nuestros ritmos autóctonos y raíces son parte de nuestra cultura, es algo que llevo dentro, lo siento y lo tropical es algo que vendrá en este nuevo álbum, no quiero decir que así van a ser todos, porque en cada álbum me voy aventurando a algo nuevo y nunca he estado cerrado a fusionar, ni experimentar con muchos géneros. Pero en este estoy yendo muy a la raíz con los cimientos de la base de mi formación. Eso no solo lo digo como colombiano, sino como latino, porque temas como Si tú me quieres, pues habla en muchos idiomas dentro del mundo latino. Al final del día, nos comunicamos en un mismo lenguaje latinoamericano, y nos entendemos de género a género”, fue su respuesta.

