Mónica Noguera envía mensaje a Andrea Legarreta por su reacción a los rumores de romance con Erik Rubín

El 2023 fue el año de las rupturas sentimentales entre parejas del mundo del entretenimiento. Y la separación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín fue, sin duda alguna, una de las más dolorosas para los fans.

Fueron 22 años de matrimonio. Andrea y Erik formaban una de las parejas más estables entre las personalidades del espectáculo latino. Por lo tanto, fue normal que los seguidores y medios de comunicación intentaran buscar respuestas a esta repentina ruptura.

Así fue como apareció el nombre de Mónica Noguera. Sin pruebas en las manos, se comenzó a rumorear que la presentadora de televisión había sido la tercera en discordia en esta relación. Un presunto romance con Erik Rubín habría sido la determinación de Legarreta para separarse del ex Timbiriche.

Sin embargo, fue la misma Andrea quien tomó las cámaras y micrófonos del programa ‘Hoy’ para, en primer lugar, pedir respeto por Mónica Noguera, y en el mismo sentido negar tales rumores.

“A lo que voy es a que ahora me entero que dicen que Mónica Noguera fue la culpable, amante de Erik y que por eso es que él y yo tomamos la decisión de separarnos. A mí no me causa risa, a mí me causa indignación como mujer. Ella es una mujer extraordinaria, es una mujer divina que no merece que la pongan en un sitio que no corresponde”, dijo Legarreta en ese entonces, según reseña El Heraldo.

Reacción de Mónica Noguera

Ahora, Mónica Noguera reacciona de manera positiva y envía un mensaje de agradecimiento a Andrea por sus palabras y por defender su dignidad, que intentó ser manchada con este rumor.

“Se me enchina la piel porque lo que hizo Andrea fue… No dudó nunca, en ningún segundo (…) Amo a esa mujer porque me puso en un lugar… Ella me conoce y donde la gente tiene que conocer y no tiene que dudar absolutamente nada ante ese tipo de situaciones. Le escribí a Andrea y le dije: ‘por eso eres una de las mejores, por eso”, destacó la también presentadora de TV.