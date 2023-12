Paquita la del Barrio reaparece en público tras someterse a una cirugía que alarmó a sus fans

Paquita la del Barrio alarmó a sus fans y seguidores tras anunciar que debía someterse a una operación, a inicios de noviembre. La cantante mexicana generó preocupación en el mundo de la música y el entretenimiento, ya que al ser una mujer de 76 años, los procesos de salud son mucho más complejos.

Sin embargo, una vez más Paquita la del Barrio demuestra que es una mujer de hierro. Reapareció en público recientemente para ofrecer todos los detalles de cómo le fue en este mes.

Dijo todo sobre su operación y que está lista para terminar el 2023 como más le gusta, arriba de los escenarios.

En primer lugar, de acuerdo con lo que reseña El Heraldo, Paquita revela que de la nada le comenzaron a llorar los ojos. Se fue a chequear esta anomalía y los doctores le dijeron que necesitaba operación.

¿Qué le pasó? Ni ella misma lo explica con claridad, pero tranquiliza a sus fans expresando que se va recuperando poco a poco.

“Pues ahí más o menos, ahí la llevo. No sé qué me hicieron, el doctor es el que sabe. Empezaron a llorarme los ojos, me sentí muy molesta así que tuve que ver a doctores. Aquí ando más o menos, si me dan medicina pero estamos bien”, dijo la intérprete de ‘Rata de dos patas’.

En el medio de la recuperación, Paquita fue abordada en el aeropuerto mientras se encaminaba a abordar un avión que la llevó a Los Ángeles para cumplir compromisos laborales. Quiere terminar el 2023 trabajando y por eso viajó hacia suelo californiano.

“Ahorita voy a Los Ángeles, voy a trabajar y pues a ver qué sale”, dijo Paquita la del Barrio al grupo de periodistas.