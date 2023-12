Fans de The Last of Us enfurecidos tras conocer la fecha de estreno de la segunda temporada

Pedro Pascal y Bella Ramsey también fueron nominados por sus actuaciones en 'The Last of Us' | (Liane Hentscher/HBO)

La segunda temporada de The Last Of Us ya cuenta con fecha de estreno estimada. La organización del rodaje de la serie confirmó que las grabaciones inician en febrero del 2024, y por lo tanto estiman que el lanzamiento será liberado en 2025.

La fecha causó disgusto y molestia en los fans, quienes se expresaron enfurecidos en la redes sociales. “¿Tanto tiempo?”, “qué necesidad de esperar tanto”, “podrían estrenarla antes, pero al parecer nos quieren tener esperando para siempre”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la red social X (antes Twitter).

El sitio IGN España reseña en una nota que Craig Mazin, showrunner de la serie, sostuvo una charla con la revista Variety en la que señaló los problemas que tuvieron para iniciar con los trabajos de la segunda temporada de The Last of Us.

La doble huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) y del Sindicato de Actores (SAG) fue el principal motivo de este retraso. HBO Max confirmó segunda temporada en enero del 2023 y la idea era trabajar de inmediato. Pero las protestas hicieron que todo se postergara.

Sin embargo, Mazin dice que el 12 de febrero del 2024 Pedro Pascal y Bella Ramsey están convocados al set de grabación para iniciar la segunda temporada de The Last of Us.