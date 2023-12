A través de una publicación en redes sociales, el grupo de k-pop, ATEEZ, conformado por Hong Joong, Seong Hwa, Yun Ho, Yeo Sang, San, Min Gi, Woo Young y Jong Ho, dio a conocer que en 2024, se embarcarán en su nueva gira o tour mundial, que llevará por nombre, “TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER” y con la ofrecerán un concierto en México.

Fue en 2018, cuando ATEEZ hizo su debut bajo la compañía KQ Entertainment y desde ese momento se han consagrado como uno de los mejores grupos de k-pop, lo que los ha llevado a recorrer el mundo entero gracias a su increíble música.

Cabe destacar que fue el pasado miércoles 23 de agosto de 2023 cuando ATEEZ se presentó completamente en vivo en la Arena CDMX ubicada en la Ciudad de México como parte del tour o gira “The Fellowship: Break The Wall”.

ATEEZ en la Arena CDMX. / Foto: Cortesía (Cortesía)

ATEEZ anunciará concierto en México para 2024

Sin embargo, esto se podría repetir ya que de acuerdo con varios rumores, ATEEZ, estaría de regreso en tierras mexicanas en algún momento de 2024 como parte de su nueva gira mundial “TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER”, con la cual ofrecerían un concierto en la Arena CDMX.

Cabe destacar que hasta ahora son rumores puesto que, las fechas y ciudades serán anunciadas muy pronto, tal y como se especificó en la publicación oficial. Por lo que sus Atiny, como se le conoce a sus fans podrán escuchar muy pronto los temas de su más reciente material discográfico ‘THE WORLD EP.FIN : WILL’.

¿Cuáles serán los precios para el concierto de ATEEZ en México?

Se espera que los precios para los boletos del concierto de ATEEZ en México sean muy similares a los de 2023, los cuales oscilaron entre los 600 y 3,600 pesos mexicanos.