Sylvia Pasquel reaparece tras sufrir peligroso accidente

Sylvia Pasquel se ha mantenido alejada de los reflectores y redes sociales, no solo por el accidente que sufrió en Turquía, sino también por las afectaciones que causó el huracán Otis; al respecto de las especulaciones que surgieron, la actriz rompió el silencio.

La hija de Silvia Pinal explicó que decidió esperar para aclarar los rumores que surgieron sobre estado de salud, especialmente para enfocarse en su recuperación, además de señalar que estuvo pendiente de todos los comentarios.

Sylvia Pasquel si tuvo un fuerte accidente en Turquía y fue la razón por la que NO asistió a la boda de Michelle Salas, su nieta | @sylviapasquel ¡Pronta recuperación! pic.twitter.com/KpFxKrVesr — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) October 17, 2023

Sylvia Pasquel reaparece en redes sociales

Fue a través de una transmisión en vivo que la famosa actriz reapareció públicamente, aclarando que atravesó por una situación crítica por la caída que sufrió, no obstante, reveló que lo más doloroso fue ausentarse de la boda de su nieta Michelle Salas.

“Estuvo muy fuerte la situación, me las vi muy duras, como se dice coloquialmente, si algo me dolió de este percance que pasé fue precisamente no poder asistir a la boda de mi nieta”, dijo.

Asimismo, Sylvia Pasquel detalló el momento en el que el huracán Otis tocó tierra, además de comentar que en noviembre tuvo que regresar al hospital por una serie de complicaciones. Pese a que se encuentra estable, la intérprete ha decidido seguir en su casa para evitar alguna complicación.

“Yo quería que me vieran que estoy bien, que me estoy recuperando. Estoy tomando mis terapias, estoy haciendo ejercicio. Estoy un poco más activa. No salgo mucho a la calle por el frío, no se me antoja mucho la salida, pero poquito a poquito voy a ir saliendo”, señaló.