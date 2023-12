“Fue meramente sexual”: Kate del Castillo reveló detalles de su relación con el actor Sean Penn

Relajada y sin tapujos se mostró la actriz mexicana Kate del Castillo en la entrevista que ofreció este domingo 10 de diciembre a Yordi Rosado para su podcast nen Youtube, donde fue aplaudida por la audiencia por ser tan genuina y habla con sensatez sobre su carrera, sus amores y el truculento encuentro con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ella se define como una mujer “muy masculina”, pues se considera muy práctica para temas del hogar, como él (Édgar Bahena) cocina, ya que es su pareja quien lo hace. Aunque acota que esto no significa que no sea cariñosa y detallista con las personas que ama, pues para ella lo primordial es aprovechar los momentos con ellas.

También aseveró que es “muy sexual”, aunque puede vivir con o sin sexo, pero la sexualidad tiene un peso en su vida, pues desde la soledad aprendió a amarse, descubrirse, pero también descubrió que siempre desea sentirse bonita y deseada sexual por una pareja, ya que “no siempre te vas a ver como tú crees, bella. En la mujer la sexualidad siempre la tenemos ahí y siempre vamos a ser sexuales”.

Le confesó a Yordi que en su juventud tuvo que batallar con los temas sexuales, pues sus padres eran ultra conservadores que jamás le habían hablado del tema. Por todo esto, le costó entender su cuerpo, que le gustara y que tuvo que irse descubriendo: “Nadie me dijo nadie nunca algo, muchachitas me enseñaron a ponerme un tampón porque tenía que hace escena en Acapulco. El día que me descubrió que usaba tampones, mi mamá me dijo que el ambiente me corrompió”, rememoró la actriz de 50 años.

“Nunca supe elegir, pero tampoco me arrepiento”

Sobre el amor, Kate afirmó: “He tenido buenos romances y malos romances, y he aprendido mucho de la gente y cuando no, me aburro bien rápido. Para mí es importante eso. (...) Lo padre es aprender y me aburro muy rápido, fui muy buena para ciertas cosas de mi vida, pero para el amor siempre fui muy mala. Nunca supe elegir, pero tampoco me arrepiento absolutamente de nada. En mi vocabulario no existe la palabra sacrificio, arrepentimiento y no existe la palabra fracaso”.

Del Castillo explicó que ha “tenido que dejar (de hacer de lado) y hacer cosas, pero es porque yo le decidido, que no son un sacrifico porque me dan una cosa más, un plus. Yo decidí esto, perdí esto otro, y el fracaso es experiencia”.

Sobre sus desdichas amorosas, la protagonista de “La reina del sur” expresó: “De mi primer matrimonio aprendí que no tengo que darle gustos a más que nadie a mí en la vida. (...) Era otra persona cuando estaba con él (Luis García) que cuando estaba sola, tratando de ser perfecta, de serla esposa. Vienes saliendo de casa de mis padres a darle gusto a sus reglas a la casa de esta otra persona, que es una persona fuerte. Te vas topando (con la realidad) hasta que me divorcié y me di cuenta de quién era yo”.

Kate contó que en las “estupideces cotidianas (son las) que van haciendo quién eres, y cuando me di cuenta que tenía la rienda de mi vida en mis manos, me dio mucho miedo y estaba en otro país y sola (...) Fue increíble con ese poder de decidir tu vida”.

Admitió que la primera vez se casó muy ilusionada, pero se dio esa “enfrentada en la una de miel, yo lloraba, y fue ¡qué bruta por seguir los protocolos! Menos mal que no tuve y yo los hubiera tenido si hubiera llevado un buen matrimonio, nada más por seguir el rollo de la vida”.

“Nunca me enamoré de Sean, eso fue sexualmente”

Sobre su turbio pasado tras conocer a “El chapo”, contó que, según ella, tanto el actor de Hollywood, Sean Penn, como los dos productores de cine la “chamaquearon”: “(Fue) un plan que ellos hicieron y que yo, por mensaje, no lo vi desde de un principio. Ahora sí veo las señales y me digo: cómo me puse riego mi vida por una historia’. (Tras el encuentro con el narco) La dinámica cambió porque este idiota (Seann) empezó a hacer una pregunta que no debía haber hecho y a él (‘El Chapo’) no le estaba cayendo muy bien él”.

Yordi la confrontó sobre su aventura con Penn y sí fue tajante: “Nunca me enamoré de Sean, eso fue sexualmente y punto. Dos adultos que vivimos una circunstancia de adrenalina, nos gustamos estamos trabajando después de ver a ‘El Chapo’ en el famoso artículo que sacó en el Rolling Stone y fue una circunstancia así. Cero me enamoré de él, fue meramente sexual”.

Reveló que lo que más le dolió de ese episodio del 2015 cuando fue investigada por tres años por presuntamente están ligada al uno de los hombres más buscados del planeta fue que le dieron la espalda gente que ella amaba: “Me dolió de mis amigos que me dudaran, me dudaron frente a la cámara, públicamente, en las fiestas porque yo me enteraba de todo. Son cosas que duelen que es cuando necesitas agarrarte de alguien y te dan la vuelta por miedo”.