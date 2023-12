Alejandro Nones confiesa cuál fue el proyecto que lo llevó a la fama

Alejandro Nones está marcando pauta en lo que ha éxito internacional se refiere. Debido a su actual desempeño como actor, quisimos conocer cómo el venezolano saltó a la fama y ahora ocupa personajes protagónicos en las telenovelas o series más vistas del momento. Uno de los proyectos que más lo acercó al reconocimiento mundial fue: ¿Quién mató a Sara?, transmitido por Netflix.

Para ‘Revista Ronda’, el actor dio una entrevista y reveló muchas cosas de su vida profesional. Indicó: “Nunca imaginé que la serie iba a tener tanto éxito y a esa magnitud, gracias a esa producción me conocen en muchos países y reconocen mi trabajo como actor”, mencionó Nones.

Otro de los grandes proyectos que en este momento toma fuerza en la carrera del artista es ‘Pacto de Sangre’. Esta historia se transmite por la plataforma ViX. Para nadie es un secreto el esfuerzo que ha hecho esta figura de la televisión. Para el famoso no hay muchos detalles de su intimidad y en diversas ocasiones ha expresado: “Es que yo quiero que se me conozca por mi trabajo. Lo demás no creo que debería interesar”, explicó.

Vida de Alejandro Nones

Alejandro Rafael Nones Marcano nació el 9 de diciembre de 1982 en Caracas, Venezuela. Desde pequeño se interesó por la carrera artística, pero también se inclinó por la música. De hecho, siendo adolescente, integró una agrupación de cantos navideños que toca la gaita, nombre de un género de música tropical que sólo se interpreta en las celebraciones de fin de año en el país sudamericano.

A la edad de 17 años, fue aceptado en la Academia Nacional de Artes de Cuba en La Habana, la principal institución académica de arte de la isla. Fue allí, estudiando percusión, donde fue descubierto por miembros de la comunidad de modelos mexicanos que vieron algunas de las fotografías que se tomó en los paisajes del mencionado país. Desde entonces, sigue dando lo mejor frente a los reflectores y dejando en alto sus raíces.

