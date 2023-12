¿Claudia Martín se casó?; Su actual pareja lo cuenta todo

Una nueva oportunidad en el amor se está dando Claudia Martín junto a su novio Hugo Catalán. Después de haber tenido una mala experiencia con Andrés Tovar, actual pareja de Maite Perroni, la famosa confesó que ya tiene dos años viviendo un muy lindo romance con la también figura de televisión.

El afortunado novio dijo en una entrevista: “Yo no sé… Sabes qué a mí me da muchísima ansiedad, ella ya lo sabe, no lo veo tan necesario por ahora y si sí nos casamos, nadie se va a enterar. A lo mejor ya estamos casados y (nadie se enteró), en una de esas”, comentó entre risas el galán a Edén Dorantes.

En medio de diversas confesiones, a Catalán le correspondió hablar sobre la etapa que en este momento ambos disfrutan como actores en la telenovela ‘El amor no tiene receta’, donde comparten escenas juntos.

“Bien padre, muy bonito. Ya habíamos trabajado juntos, digamos que detrás de cámaras siempre estamos estudiando juntos, pero ya compartir escena es otra cosa diferente”, precisó.

El actor indicó que pesar de llevar una relación con Claudia, no está todo el tiempo encima de ella y ahora puede decir que la ve también como compañera de trabajo.

“Ha estado muy padre, es una gran compañera de trabajo, todo el equipo también está padrísimo. En los llamados es mi compañera de trabajo, no andamos pegados todo el tiempo. Tú a lo tuyo y yo a lo mío, ahí sí (en casa) le repasamos bastante y hablamos como de todo lo demás, pero en el trabajo hay que respetar los espacios”, agregó.

¿Hay boda?

A pesar de que el famoso no confirmó boda, expresó: “Ya llevamos varios (meses), dos años por ahí. Súper, siempre de crecimiento. Es una chica increíble, muy padre, ella es muy padre, cada vez más comprometidos, más enamorados, con una relación más estable”, destacó.