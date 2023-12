¿Jaime Camil vivió maltrato?; Entérate

Uno de los actores que ha dejado huella en México es Jaime Camil y en medio de las revelaciones más duras de su vida, le tocó confesar que tuvo que lidiar con la manera de actuar de su padre y a su vez, sintió frustración por haber tenido que crecer con machismo que a la finalidad traumatizó su niñez.

El artista es muy cercano a su público y en sus redes sociales expresa cómo fue criado por su padre y cuánto lo afectó la violencia que recibió y cuánto le hirieron los valores sexistas que le enseñó.

A sus 50 años Camil ha confesado que sigue luchando para superar sus traumas del pasado y en medio de su proceso de terapia ha tenido que enfrentar muchos miedos que fueron impregnados por su progenitor. El actor se desahogó a través del podcast; ‘Se regalan dudas’.

“Gracias a Dios tienes la capacidad de decir o te vas por ese camino o te vas completamente por el opuesto… De repente cuando me desespera mi hijo, le llamo la atención de manera firme y me doy cuenta que a la tercera o séptima palabra digo, le estoy diciendo lo que mi papá me hubiera dicho. Me echo para atrás y le digo. Perdóname, mi amor, discúlpame, no quise decirte eso, lo ajusto y lo corrijo en tiempo real”.

Los usuarios de YouTube dejaron algunos mensajes y expresaron:

“Que valiosas historias y sobre todo un hombre que se expresa tan abiertamente por favor no le corten tanto la conversación, había mucho que sacar de este invitados, me quedé a medias con este episodio por la edición extraña”.

“Qué gusto ver a Jaime Camil, me encantó el mensaje de la re programación para fluir con la vulnerabilidad de un hombre, buenísimo 🙏 pero sentí, a su vez, qué lo cortaron mucho”.

“Maravillosoooooooooooo, ojalá mi papá, mi hermano, mis amigos pudieran ver esto y entender tantas cosas! Las abrazo chicas, gracias por estos episodios tan enriquecedores”, son algunos de los comentarios.