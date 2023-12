TOMORROW X TOGETHER y Hiroyuki Sawano interpretarán el opening de ‘Solo Leveling’. / Foto: BIGHIT MUSIC / Crunchyroll

Crunchyroll, en colaboración con Aniplex, anunció que la esperada adaptación al anime del manhwa coreano, Solo Leveling, hará su debut mundial en la plataforma de streaming el 6 de enero de 2024 y llegará a usuarios en 200 países y territorios.

‘Solo Leveling’ llega a Crunchyroll el 6 de enero. / Foto: Cortesía (Crunchyroll)

Acerca de Solo Leveling

Ha pasado más de una década desde que de repente apareció un camino llamado “puerta” que conecta este mundo y otra dimensión, y personas con poderes sobrehumanos llamados “cazadores” han despertado. Los cazadores usan sus poderes sobrehumanos para conquistar mazmorras dentro de las puertas para ganarse la vida, y Sung Jinwoo, un cazador de rango más bajo, es considerado el cazador más débil de toda la humanidad. Un día, se encuentra con una mazmorra doble, una mazmorra de alto nivel escondida dentro de otra de bajo nivel. Frente a Jinwoo gravemente herido, aparece una ventana de misión misteriosa. Al borde de la muerte, Jinwoo decide emprender la misión, lo que lo convierte en la única persona que puede subir de nivel.

Asa Suehira, director de contenidos de Crunchyroll, se mostró entusiasmado con la llegada del proyecto a la plataforma: “En Crunchyroll siempre buscamos formas innovadoras de conectar a nuestro público con historias cautivadoras de todo el mundo. Solo Leveling es una serie innovadora que ha cautivado la imaginación de los aficionados de todo el mundo, y estamos encantados de formar parte del viaje para dar vida a este extraordinario manhwa en forma de anime. Nuestra colaboración con Aniplex simboliza nuestro compromiso de ofrecer contenidos diversos y de alta calidad que tengan eco entre nuestros espectadores”.

La serie de anime Solo Leveling es una adaptación de la novela web coreana más vendida escrita por Chugong, que posteriormente fue adaptada a webtoon y manhwa en 2018, con ilustraciones de DUBU.

TOMORROW X TOGETHER y Hiroyuki Sawano interpretarán el opening del anime

Solo Leveling está animada por la aclamada A-1 Pictures (Sword Art Online), con gráficos en movimiento de Production I.G (Attack on Titan, PSYCHO-PASS). La serie está dirigida por Shunsuke Nakashige (Sword Art Online), mientras la música corre a cargo de Hiroyuki Sawano (Attack on Titan) y TOMORROW X TOGETHER (grupo de k-pop); el diseño de personajes de Tomoko Sudo y el diseño de monstruos de Hirotaka Tokuda.