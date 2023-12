Arcangel aclaró que no es amigo de Anuel AA y así opinan los internautas

La relación entre artistas del género urbano se ha visto interrumpida por diversas discusiones entre los propios cantantes que usan las redes sociales para sacarse unas cuantas verdades. El puertorriqueño Anuel AA causó revuelo en las redes sociales antes de su concierto en Washington DC con sus polémicos comentarios contra Arcángel y Bad Bunny. Ante la polémica, el famoso Arcangel no dudó en dejar claro a través de una entrevista por Univisión que el intérprete puertorriqueño y él no tienen ninguna relación de amistad.

No eres mas "arrecho" por mencionar a la hija, que nada tiene que entrar ahí. Tanto que tirar y escogió malas sus balas.



Una batalla perdida. #Arcangel #AnuelAA #Arca #Anuel pic.twitter.com/rXWFdb8jbr — 🔥HOMBRE DRAGÓN🔥 (@hombredragon_) December 11, 2023

Para Anuel AA fue un logro haber vendido todos los boletos para su concierto de Washington y aprovechó la ocasión para presumir esa acción. Agregó que no era como otros que necesitaba de la ayuda de Bad Bunny para poder surgir.

“Concierto soldout en Washington D.C y tu Arcangel esperando a que Bad Bunny te monte en una canción o te invite a un concierto para poder revivir tu carrera y tú que esperas pacientemente maman**** en todas las entrevistas”, expresó. La intervención del ex de Karol G le cayó de la patada a Arcangel y no dudó en contestar.

Los internautas opinan

Muchos de los fans consideran que todo el conflicto fue provocado por el mismo cantante nacido en Estados Unidos quien se burló de la situación complicada de salud que vivía Anuel. Desde ese momento la tiradera por internet; no ha parado.

“Me gusta Anuel, pero Arcángel es más duro eso no hay ni que discutirlo”, “Callat3 el hocico, Arcangel estuvo aqui en DC sold out tambián y no canceló par de veces como tú”. “Arcargel es leyenda papi, Ud viene naciendo, estás en Pampers bay”, son algunas de las expresiones de los internautas.

Anuel AA le manda una indirecta a Arcángel y Bad Bunny. 😤 El cantante de trap escribió un mensaje en sus redes sociales, donde criticó a sus excompañeros de género. 😠 Arcángel confesó en una entrevista que ya no es amigo de Anuel AA, y que prefiere trabajar con Bad Bunny. 🐰 pic.twitter.com/eC0RD4vMel — Enrique Santos (@enriquesantos) December 12, 2023

¿Arcangel y Anuel son amigos?

Durante una entrevista en Primer Impacto, al intérprete de “Me Gusta Más” le preguntaron sobre su amistad con Anuel AA, la respuesta de Arcángel sorprendió a los televidentes pues negó cualquier relación con Anuel AA.

‘’Tampoco soy su enemigo, tampoco le deseo mal porque ese no es mi superpoder, ese no es el especial mío, no es el odio, en especial el mío es el amor de verdad y la buena vibra’', aclaró el cantante en la entrevista.