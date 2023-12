Publican perturbadores mensajes que confirmarían la culpabilidad de Jonathan Majors en su caso de violencia de género

Las cosas se han complicado para Jonathan Majors en su caso de violencia de género. Durante el juicio en el que lo señalan de agresor, aparecieron una serie de mensajes perturbadores, que el actor le había enviado a su exnovia, y que en concreto confirmarían su culpabilidad.

Según reseña Yahoo, en los mensajes de texto, supuestamente enviados por el actor de 34 años a la mujer de 30, de quien se presume era su pareja en el momento de la agresión, Majors intenta evitar que la víctima declare ante la policía o incluso que vaya a un hospital a revisarse las heridas.

“Me temo que no tienes perspectiva de lo que podría pasar si vas al hospital. Te harán preguntas y, como no creo que realmente nos protejas, podría dar lugar a una investigación incluso si mientes y sospechan algo”, le habría escrito el actor de Marvel Studios.

La víctima, como suele suceder en estos casos, intenta evitar problemas y le responde: “Le diré al médico que me golpeé la cabeza. Si voy le diré al médico que me golpeé la cabeza. Voy a darle un día más, pero no puedo dormir y necesito analgésicos más fuertes. Eso es todo: ¿por qué les contaría lo que realmente pasó cuando está claro que quiero estar contigo?”.

El episodio de violencia de Jonathan Majors

El arresto de Jonathan Majors tuvo lugar el pasado 25 de marzo en la ciudad de Nueva York, después de una presunta disputa doméstica con una mujer de 30 años. Las autoridades respondieron a una llamada al 911 y detuvieron al actor. Según informes oficiales, la víctima no identificada sufrió “lesiones menores en la cabeza y el cuello” y fue hospitalizada.

El equipo legal de Majors ha negado rotundamente las acusaciones en su contra y ha presentado pruebas en forma de mensajes de texto y videos que respaldan su inocencia. La abogada del actor, Priya Chaudhry, declaró que han cooperado plenamente con el Fiscal de Distrito y han proporcionado amplias evidencias, incluidas declaraciones de testigos, que respaldan la versión de la inocencia de Majors.