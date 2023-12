Fher de Maná lamenta que el reguetón haya acaparado los escenarios en Latinoamérica

Fher Olvera, vocalista de Maná, habló recientemente sobre el reguetón en una entrevista para un diario español, y no dijo nada bueno sobre el mismo, de hecho, lamenta que haya acaparado los escenarios de Latinoamérica.

Fue en El Mundo que el cantante de la reconocida banda de rock expresó que lamentaba que una región con ritmos tan interesantes y variados, solo le diera importancia a un género musical cuyas canciones solo resaltaban por ser vulgares.

Fher Olvera, gracias a su grupo Maná, son uno de los pocos artistas musicales que no han caído bajo el encanto del reguetón, a pesar de que este género comenzó a sonar a principios de la década del 2000, y su popularidad ha crecido a nivel mundial con el pasar de los años.

Fher Olvera cree que las canciones de reguetón no tienen ingenio o creatividad

“Estamos invadidos por el reguetón. Es lamentable, sí, porque el reguetón nos ha invadido los escenarios de música latina”, comentó Fher Olvera sobre el reguetón.

Considera que las nuevas generaciones de cantantes están incursionando cada vez más en este género, aparte de que la mayoría no tienen un verdadero talento para el canto, sin mencionar a los compositores que parecen carecer de inspiración a la hora de escribir.

“Yo creo que no le están poniendo muchas ganas a las letras. Algunas son demasiado violentas y a mí realmente no me gustan. La mayoría de sus cantantes, no todos, tienen poco talento”, expresó Fher de Maná.

🎤 #ESCENA | Fher Olvera, vocalista de Maná, comparte su visión sobre el reggaeton, criticando la falta de talento en algunos artistas del género. pic.twitter.com/NXJrl2rEbF — El Porvenir MX (@PorvenirMx) December 13, 2023

Asimismo, reveló que no está interesado en colaborar con los grandes exponentes del reguetón como Bad Bunny, sin embargo, con otros artistas urbanos sí que le interesa trabajar, como es el caso de Rosalía.

“Hace cosas impresionantes. Vamos a tratar de incorporar algo de flamenco, porque nosotros tenemos un poco de sangre indígena, un poco azteca y un poco española”, detalló Fher, casi confirmado una futura colaboración con la cantante española.