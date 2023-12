Lucero pidió que respeten su vida privada y no le hagan más preguntas incómodas a su hija

Una vida llena de maravillas a nivel profesional ha tenido la cantante Lucero. Su caminar por la música le ha dejado un sinfín de satisfacciones y un crecimiento personal que el mismo público lo certifica. Los años han pasado y ahora junto a Mijares le ha tocado orientar en el mundo artístico a su hija también llamada ‘Lucero’. En medio de tanta polémica, han tenido que preparar a su familia acerca del aspecto de farándula, que en ocasiones está lleno de intriga. Por eso, la famosa intérprete pidió que ya dejen de atacar a su hija con temas personales que tienen que ver con la separación de su pareja.

Se rumora que Lucero ha estado involucrada con más de un famoso luego de su separación con Michel Kuri. Por un lado, se dice que su divorcio con el empresario se debió a la intromisión del padre de sus hijos, Manuel Mijares. Otros comentan que la cantante ha estado asomando la posibilidad de sostener un romance con el actor José Ron, lo que ha permitido que los reporteros no duden en abordar a su hija sobre el tema. ‘La Novia de América’ no pudo perder la oportunidad de decir:

“Gran respuesta como siempre del gran @JoseRon3 Es que esas preguntas me parecen fuera de contexto. Dejan a Lucerito sin mucha oportunidad de contestar algo interesante. A Lucerito le preguntaron: te gustaría José Ron para padrastro? Y ella simplemente dijo que es muy guapo, etc. Creo que lo que está mal desde el primer momento es la pregunta y la ilógica suposición que deja a su mamá (que soy yo) en un plano complicado.

Por qué preguntarían eso si no tenemos un romance, si jamás hemos expresado algo más allá de la amistad que nos une, nos respetamos, no nos han visto juntos en lugares privados… No entiendo las preguntas inadecuadas que llevan a respuestas en son de broma por parte de una joven amable en las entrevistas y que es tomada por sorpresa. No es queja, es descripción”, escribió Lucero en redes.

Los fans de la artista dejaron sus comentarios a través de la red social X, anteriormente Twitter.

“Me da mucha agonía ver cómo los periodistas son completamente fuera de contexto en todas sus preguntas (y que incluso suenan ofensivas), en cómo les encantan inventar suposiciones e insistir en temas que saben que repercuten. Podrían preguntar tantas cosas buenas pero son siempre”.

“Es cuando digo que hay tantas preguntas interesantes que le puedes hacer a Lucero y Lucerito y salen con estas preguntas, que creo que ni mi niña de 7 años perdería tiempo en hacer”, son algunas de las opiniones sobre esta noticia.