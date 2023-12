Mundo del entretenimiento pierde al actor Andre Braugher a los 61 años

El actor Andre Braugher murió el 11 de diciembre a los 61 años, pero fue hasta un día después cuando se dio a conocer la noticia, la cual fue confirmada por su publicista, Jennifer Allen.

Su popularidad se incrementó por su interpretación del Capitán Raymond Holt en la serie de comedia policial “Brooklyn Nine-Nine”, al que interpretó desde 2013 hasta el 2021, entre los seguidores de la serie sus interacciones con Andy Samberg, quien interpretaba al destacado detective Jake Peralta, eran de sus favoritas.

El actor también dio vida al detective Frank Pembleton en “Homicide: Life on the Street”, por este papel ganó un premio Emmy como actor principal, obtuvo el mismo premio en la categoría de miniserie o película por su actuación en “Thief”.

Andre Braugher nació en Chicago, se graduó de la Universidad de Stanford y continuó sus estudios en la Juilliard School en la división de teatro.

Su debut fue en la película Glory, donde interpretó a Thomas Searles, soldado de la Unión negro libre que se une al primer regimiento negro.

Otras de las películas donde participle fueron: City of Angels, Frequency, Poseidon, Primal Fear, Duets, The Mist, Fantastic Four: Rise of Silver Surfer, Salt y The Gambler.

La noticia de su fallecimiento conmovió a colegas, amigos y fanáticos, quienes expresan su pesar por la pérdida de un actor tan querido.