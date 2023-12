“Mi sobrina de cinco años y yo la vimos caer”, hija de Amparín Serrano habla de la muerte de su madre

La actriz Minnie West, hija de la creadora de Distroller, Amparín Serrano habló por primera del accidente que le quitó la vida a su madre, hace más de un año, el 12 de agosto de 2022.

Amparín Serrano murió en agosto de 2022

West estuvo como invitada en el podcast La magia del caos, el cual es conducido por Aislinn Derbez. Fue es ese espacio donde la actriz explicó cómo murió su madre, después de que se especulara que la diseñadora se había caído del sillón elevador que tenía en su casa.

“Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía un barandal y las únicas que la vimos caerse fuimos mi sobrina de cinco años y yo. Me bajé corriendo, llegó mi hermana, tuve que hacer básicamente todo, entre agarrarle la cabeza con sangre, con un trapo, llamar a las personas que me ayudaron a encontrar una ambulancia”, recordó Minnie.

La joven también explicó que pasar por esta situación le dejó un gran trauma, “empecé a hacer todo lo que pude, me torturé por muchísimo tiempo y ese es parte de mi enojo. Todos los doctores me dijeron que no había nada más que yo pudiera hacer, más que agarrarle la cabeza con un trapo, hasta que llegó la ambulancia, pero para ese entonces ya se había ido”, añadió.

No solo no puedo evitar la muerte de su mamá, También tuvo que recrear la fatal escena, “como fue un accidente y sólo estábamos mi sobrina de cinco años y yo, para que nos dieran el acta de defunción, me pusieron a actuar la escena en el balcón, por lo que después no quise regresar a ser actriz tampoco. Me hicieron actuar la escena literal y, a mi sobrina, la hicieron hacer un dibujo de qué había pasado”.

Muerte Amparín Serrano obliga a su hija a tratar su salud mental

Después del fallecimiento de su madre, Minnie West, comenzó a presentar problemas mentales debido al trauma que le provocó la muerte de su mamá, “por eso me interné, porque veía esa escena en mi cabeza todo el tiempo”, explicó.

“Me detectaron algo que se llama simbiosis, como cuando nacen unas siamesas y les hacen la operación para separarlas y sientes que perdiste la mitad de tu cuerpo físicamente, eso me estaba pasando a mí, por el grado de relación que yo tenía con mi mamá, eso es lo que estaba viviendo”, enfatizó.

Y agregó, “imagínate despertarte y sentir que te falta la mitad del cuerpo, era algo muy, muy raro, yo sin las pastillas y sin mi psiquiatra, evidentemente no seguiría aquí”, reconoció.

Por todo esto la joven decidió internarse en un hospital psiquiátrico.

“Salí de la casa de mi papá donde hay unas escaleras y un hoyo en medio, me paré ahí y dije: ‘Como que se me antoja que mi cuerpo se tire’, no premedité como me voy a matar, fue algo que, si mi cuerpo se hubiera dejado caer, chance no estaría aquí, entonces ahí dije: ‘¿Qué es esto?, esta no soy yo’. Fue cuando dije me tengo que internar”, recordó.