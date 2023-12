RBD sería un caos tras bambalinas, despidos injustificados, falta de pago y presuntos maltratos

“Chisme No Like” ha dado a conocer que el show de RBD tras bambalinas ha sido todo un caos, porque aparentemente hubo despidos injustificados, falta de pagos y presuntos maltratos de trabajadores.

Ni siquiera los integrantes de la querida agrupación han salido librados de todo el desastre, pues según lo que comentaron Javier Ceriani y Elisa Beristaín, todavía no han recibido el pago del servicio VIP que vendieron a través del portal oficial del grupo.

Supuestamente, la principal responsable sería la nueva mánager de RBD, Marylin Saidman, quien entró en sustitución de Guillermo Rosas mediante la empresa Live Nation.

¿Qué sucedió tras bambalinas en los conciertos de RBD?

En “Chisme No Like” aseguraron que Marylin Saidman tiene una forma de trabajar muy ruda, y suele insultar a los trabajadores: “Nos informan que la manera en la que se comunica con el staff es de ‘fuck you’ para arriba, pero otra cosa que les vamos a revelar es que ese vestuario que ven ahí, tan florido no ha sido pagado a los proveedores”.

Y añadieron: “Se han despedido camarógrafos, no les pagaron a los vestuaristas, no han podido recibir su dinero, señores hay deudas, esto está grave”.

Javier Ceriani y Elisa Beristaín apuntaron que la gira de despedida y reencuentro de RBD ha sido muy mal gestionada, lo que le ha traído problemas al grupo, pues han quedado pendientes muchos pagos.

Supuestamente, ellos han seguido el sistema de pago que implementó su anterior mánager, Guillermo Rosas, sin embargo, la estadounidense Marylin Saidman no lo habría seguido tan al pie de la letra.

RBD todavía no se ha pronunciado sobre esta noticia, por lo que no se puede afirmar nada al respecto.