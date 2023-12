Pedro Sola habría anunciado su retiro

Pedro Sola se ha consolidado como uno de los personajes más famosos de la televisión mexicana, pero también ha diversificado su carrera al participar en diversos proyectos, como por ejemplo al potenciar su carrera como actor de teatro; no obstante, recientemente anunció que se retirará de los escenarios.

El famoso conductor de televisión se ha ganado el cariño del público por su personalidad y ocurrencias frente a las cámaras, pero su talento como actor le dio gran reconocimiento dentro de la industria del entretenimiento, es por ello que la noticia de su retiro generó diversas reacciones.

Pedro Sola

¿Pedro Sola anunció su retiro?

Fue el pasado 14 de diciembre que el programa de Ventaneando transmitió una corta entrevista con Pedro Sola mientras se encontraba desfilando por la alfombra roja de la obra ‘El diablito tiene otros datos’, en la que aprovechó para comentar que no retomará su carrera en el teatro.

“Yo no salgo de noche, salir de la función a las 11, 12, 1 de la mañana. En la pandemia me acostumbré a no estar. No andar en la calle. Entonces, mejor se acabó”, dijo.

Pese a que el reportero intentó obtener más detalles sobre la sorpresiva decisión, el actor de 76 años simplemente comentó que trabajar en el teatro reclama mucho de su tiempo y energía, es por ello que decidió tomar otro papel para seguir disfrutando de las presentaciones teatrales.