¿Por qué Michelle Renaud no llegó al altar con Danilo Carrera?

Después de un año y medio de relación, Danilo Carrera y Michelle Renaud anunciaron su separación. Lo que dejó a más de uno sorprendido porque los fans de la pareja estaban convencidos que iban a llegar al altar. Lo impactante es que en poco tiempo, la actriz abrió su corazón, y en esta ocasión fue a Matías Novoa con quien sí logró casarse recientemente.

En el mundo del espectáculo son muchas las parejas que terminan enamorándose, pero no todas llegan al capítulo final de la historia. En esta relación, no fue la excepción y aunque ambos se necesitaban uno al otro, no pudieron llegar a acuerdos para legalizar su unión.

¿Qué os parece la pareja formada por Michelle Renaud y Danilo Carrera en #QuererloTodo?: https://t.co/k2rOokHXWg pic.twitter.com/Ac8DrwlZ8P — Telenovelas en España 🇪🇸🏳️‍🌈 (@telenovelas_esp) November 30, 2022

Danilo Carrera no quería hijos

“De verdad nos amamos... y estoy súper agradecida con él, pero platicamos y queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, yo quiero hijos, él también pero no ahorita, tenemos la misma edad, tenemos 32 años”, señaló Michelle Renaud en febrero de 2021, cuando aclararon los motivos de su rompimiento.

Michelle soñaba con una familia y con más integrantes, a pesar de que en su primer matrimonio ya había concebido a su pequeño, mientras que Danilo quería darse más tiempo antes de dar un paso tan importante.

Michelle Renaud y Danilo Carrera confiesan que terminan ya que ella quiere ser mamá y Danilo aún no tiene planes de convertirse en padre. pic.twitter.com/MhsC8q0ZoZ — Vaya Vaya (@vayavayatv) February 2, 2021

Recientemente el ecuatoriano hizo una reflexión en las redes sociales que para muchos estaba relacionada con un mensaje que iba directo a Michelle, o por lo menos estaba enfocado a la reacción por haberse casado su ex.

“La envidia sólo llega de las personas que se sienten inferiores”, escribió el actor en una historia de su cuenta de Instagram, y añadió: “El precio de pagar por ser el más grande”, agregó.

¡Nuevamente juntos! Luego de #HijasdelaLuna, Michelle Renaud y Danilo Carrera protagonizan la nueva telenovela de Ignacio Sada, que llegará a las 4:30PM por Las Estrellas. pic.twitter.com/3yqa89lrcf — Telenovelas VIP (@TelenovelasVIP) May 29, 2020

Carrera en ese momento aclaró que cerraba una puerta entre él y Michelle, pero que no cerraba la ventana. Lo que para la comprensión de muchos, era la posibilidad de una reconciliación, que por ahora, ya no tendrá futuro.