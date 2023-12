Sebastián Zurita está listo para echarse un ‘Tequila Repasado’

Estamos en plenos festejos de la temporada navideña, y el tequila puede alegrar las posadas y reuniones familiares, pero para Sebastián Zurita, el destilado lo hace viajar al pasado para enmendar su vida, esa es parte de la aventura que vive en la cinta Tequila Repasado que se estrena esta semana vía streaming.

La película es protagonizada por Sebastián Zurita, Paulina Gaitán, Héctor Jiménez y Ludwika Paleta, bajo la dirección de Gabriela Tagliavini.

“La cinta tiene una premisa atrevida: si tuvieras la oportunidad de rehacer algo en tu vida, ¿qué sería? Es como una mirada al pasado y el mensaje es buscar ser una mejor persona”, adelantó Sebastián Zurita.

'Tequila Repasado' es una cinta protagonizada por Sebastián Zurita que llega vía streaming. (Left to Right) Paulina Gaitán, Sebastián Zurita, Miguel Rodarte, Ludwika Paleta and Aurora Papile in Sony Pictures International Productions’ Tequila Re-Pasado. (Foto: Cortesía.)

En la cinta Zurita interpreta a Dany, un adicto al trabajo que está esperando la oportunidad de sobresalir y ser tomado en cuenta por su jefe (Miguel Rodarte), teniendo como competencia a una compañera laboral (Ludwika Paleta).

“Es un adicto al trabajo que está esperando la oportunidad de sobresalir y ser tomado en cuenta por su jefe, Gero (Miguel Rodarte) en lugar de su compañera y rival de trabajo, Taylor (Ludwika Paleta). La película va de cómo uno pierde la visión y la realidad que importan en la vida; de cómo puedes enfocarte en tu trabajo, tus cosas y se te olvida el porqué empezaste a hacer todo. Dany es un claro ejemplo de lo que dejas de disfrutar, entonces digamos que este look que va viviendo el personaje, es porque sus valores están mal enfocados. Creo que la vida le permite tener esta lección que le va a costar mucho. Va aprendiendo, en pocas palabras, qué es lo que realmente es la felicidad y cómo compartirla”.

Al preguntarle al actor si pudiera recurrir a un mágico tequila que le permitiera volver en el tiempo, a qué momento regresaría, “¡Uy, muchas cosas!, pero sobre todo tener a gente cerca que ya no está conmigo”.

A sus 37 años, Sebastián Zurita, ha logrado combinar sus facetas de productor, actor, escritor y músico.

“Muchas veces los proyectos que uno quiere impulsar son los que más se tardan. También, creo que hay muchos estereotipos que la gente ya tiene de ti. ¿Cómo peleas para romper esos estereotipos?, pues hacer retos en varios proyectos desde comedia hasta drama. A mí, sinceramente la comodidad me aburre, por eso he encontrado diversos retos en los proyectos que he ido buscando para ir cambiado la visión. Por eso el proyecto pasado fue Las flores perdidas de Alice Hart que fue un drama intenso, donde viste a un villano; ahora, a un idiota (risa) en todos los sentidos de la palabra, esa es la dualidad que uno debe tener como actor”, puntualizó el actor de la dinastía Zurita.

'Tequila Repasado' es una cinta protagonizada por Sebastián Zurita que llega vía streaming. (Foto: Cortesía.)

El actor no pierde la brújula en su búsqueda de nuevos proyectos en el cine y la televisión.

“Me siento como un niño que está entrando a la pubertad en mi carrera; justo lo platicaba con una persona que me decía: ‘ya 37 años’, y yo le dije: ‘Uy, esto apenas empieza, carnal’. Estamos en un momento de hacer los sueños realidad, pero nos toca soñar más grande y uno hace los sacrificios de vivir en Estados Unidos para no dejar la huella de México; además, encontrar la manera de balancear eso”, finalizó.

Lo que viene

Proyectos. Vienen varios estrenos para 2024. Con Addiction House Films, seguimos creciendo y expandiendo a Estados Unidos y España. Estoy contento de la carrera que hemos llevado, tanto mi hermano (Emiliano) como yo, porque se empieza a crear esta maquinaria de continuidad”, dijo Sebastián.

Música. Entre los pendientes está retomar la música y espera concretar algo con Vadhir Derbez, “la vida me sonrió mucho en la actuación, pero si vas a mi casa parece un estudio con batería, tres guitarras y piano; ya estoy en clases de canto, algo va a pasar”.

¿Cuándo y dónde se estrena Tequila Repasado?

20 de diciembre, se estrena Tequila Repasado por Prime Video.

