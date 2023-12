Actualmente, la banda británica The 1975 conformada por Matty Healy, Adam Hann, Ross MacDonald y George Daniel se encuentra en medio del tour mundial ‘The 1975 Still... At Their Very Best’, sin embargo, en los últimos días comenzó a circular un rumor en el cual se señala que llegarán hasta tierras mexicanas durante 2024 con la misma y la preventa para estos conciertos daría inicio antes de que finalice el año.

El grupo liderado por el vocalista Matty Healy se encuentra en medio de la gira ‘Still... At Their Very Best’, la cual se tiene previsto que llegue a su fin el próximo mes de marzo, con un concierto en Ámsterdam, capital de Países Bajos.

The 1975 anunciará serie de conciertos en México para 2024

Sin embargo, esto podría cambiar ya que en los últimos días comenzaron a circular varios rumores en redes sociales donde se mencionó que The 1975 regresará a México con esta gira para ofrecer una serie de conciertos en CDMX, Monterrey y Guadalajara y la preventa tomará lugar en los últimos días de diciembre o a inicios de enero del próximo año.

The 1975 anunciará serie de conciertos en México para 2024. / Foto: Getty Images (Jeff Spicer/Getty Images)

Cabe destacar que fue el pasado 29 de marzo cuando se presentaron en la Arena VFG ubicada en Guadalajara y el jueves 30 de marzo ofrecieron un show en el Palacio de los Deportes de la CDMX para posteriormente trasladarse hasta Monterrey el 1 de abril como parte del cartel oficial del festival Tecate Pa’l Norte 2023.

Que nos bese el vocalista 😍🫶 The 1975 pic.twitter.com/SoeBYdFCPa — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) November 30, 2022

The 1975 tendrá un descanso indefinido tras finalizar su tour

Se cree que esta será la última oportunidad para que los fanáticos vean a The 1975 en vivo, debido a que durante su concierto en Golden 1 Center en Sacramento, California del pasado martes 26 de septiembre, el vocalista Matty Healy reveló lo siguiente, “Es maravilloso que estén todos aquí. Después de esta gira, haremos una pausa indefinida con los shows, así que es maravilloso tenerlos con nosotros esta noche. Muchas gracias”, dijo. Cabe destacar que el líder de The 1975 solo mencionó que será una pausa de las presentaciones en vivo o conciertos, por lo que sus fans, esperan que sigan lanzando música.