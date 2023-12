¿Alfredo Adame tiene una enfermedad mental?; Aquí te contamos

Para Alfredo Adame no ha sido fácil este año. Sus constantes problemas relacionados a ataques de ira han estado como tema principal en el ámbito público. El actor padece de una supuesta enfermedad mental que no lo deja ver ni sus actuaciones, las cuales en reiteradas oportunidades han sido violentas. Luego de sus visitas a especialistas, la figura de televisión, ya tiene un diagnóstico. Se trata de una afección mental que consiste en presentar pensamientos (obsesiones) y rituales (compulsiones) una y otra vez. Estos interfieren con su vida, pero no puede controlarlos ni detenerlos.

Te puede interesar: Alfredo Adame revela qué es lo que busca en una mujer

“Mi psiquiatra es una de las más prestigiosas. Después de seis semanas de estar yendo con ella me dijo ‘tu problema es que eres víctima de tu propio éxito. Todo el asunto es que la gente te critica’. Lo que siempre he dicho, el éxito envenena, la envidia es el mejor de los aplausos”, explicó Adame a Matilde Obregón (YouTube). “‘Tú no tienes nada [me mencionó]’. Lo único que yo tengo es un TOC, Trastorno obsesivo compulsivo”, así fueron las palabras de Adame en entrevista con Matilde Obregón.

El famoso mexicano se dio cuenta de que aunque los expertos no lo tomaban en serio, le daban medicamentos para tratar su padecimiento y reducir la ansiedad que le provocaban sus obsesiones; cuando tuvo problemas con el Sistema Tributario Mexicano, la situación fue más grave. Afortunadamente el control de su padecimiento y los medicamentos lo han hecho sentirse mejor.

“No era nada. Se me quitó todo ese rollo”, agregó.

A pesar de la situación que atraviesa el actor, los seguidores de su trabajo actoral se expresaron a través de YouTube y consideran que su conducta es la de un hombre feliz.

“Es un lokillo el Adame, me encantó su entrevista. Tiene una personalidad bien genial”.

“Quien invite a Adame tiene éxito garantizado, este hombre a mí me encanta honesto siempre él no tiene filtros bendiciones”.

“Se me hizo tan corto este episodio... Por favor un segundo capítulo con Alfredo, es fantástico”, son algunos de los comentarios de los internautas.

A pesar de las diversas riñas que han llegado hasta los golpes, Alfredo Adame tiene una amplia carrera televisiva. Ha realizado diversos personajes y uno de los más recientes fue Benjamín Almonte en la telenovela ‘Lo que la vida me robó’.