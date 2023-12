“Hollywood no es un lugar saludable”: Angelina Jolie anuncia su retiro de la industria del entretenimiento

Seis hijos y el deseo de una vida privada parecen razones suficientes para dedicar todo el tiempo de una persona. Eso es lo que piensa Angelina Jolie, actriz de 48 años que decide alejarse por completo de Hollywood cuando terminen los proyectos en los que está encaminada.

En una reciente entrevista, la actriz de “Sr y Sra Smith” dijo no estar contenta con tanta exposición al público y cuenta las horas para mudarse de sus casas en Nueva York o Los Ángeles, para irse a un lugar con menos foco del mundo del entretenimiento.

Soy Carmín reseña que a la actriz le quedan tres proyectos por encarar: ser la voz de Tigresa en Kung-Fu Panda 4; dirigir Without Blood, película en la que actuará Salma Hayek y hacer la tercera entrega de Maléfica. Después de eso, le dirá adiós a la industria del entretenimiento.

“Perdí la capacidad de vivir. Me mudaré cuando sea posible”, dijo en una entrevista que cita el portal antes mencionado. “Hoy no sería actriz. Cuando comencé no tenía expectativas de ser un personaje tan público, de compartir tanto. Mi cuerto reacciona muy fuertemente al estrés”, dice Angelina.

“Mi nivel de azúcar en la sangre sube y baja. De repente tuve parálisis de Bell seis meses antes de mi divorcio. Crecí en un lugar bastante superficial. De todos los lugares del mundo Hollywood no es un lugar saludable”, dijo Jolie en su descargo.