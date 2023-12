Carlos Rivera acaba con rumores de divorcio

El mundo del espectáculo mexicano ha estado en angustia y a la vez en extrema curiosidad por saber qué pasa entre el cantante Carlos Rivera y la conductora Cynthia Rodríguez. Es que en el mes de octubre a raíz de una publicación en historias de Instagram de la famosa, dio a entender que la presencia de su compañero les hacía falta, tanto a ella como a su pequeño León.

“El mejor plan de un viernes por la noche: pijama, sandía y mi bebé… Solo nos falta papá para que sea perfecto”, escribió. Este comentario desató una serie de rumores relacionados con una crisis de pareja a tal punto de catalogar al artista como ‘un padre ausente’.

Te puede interesar: Esposa de Carlos Rivera lo apoya en medio de ser señalado por maltrato a empleado

ALBRICIAS, ALBRICIAS!! CARLOS RIVERA Y CYNTHIA RODRÍGUEZ SERÁN PAPÁS!! Será NIÑO y se lllamará LEÓN. La conductora tendría ya 4 meses de embarazo y ambos están felices. pic.twitter.com/JB9aDLHlAc — Doña Carmelita (@CarLon_2020) March 28, 2023

Para callar algunas bocas, el cantante siempre comenta en las publicaciones de su esposa y recientemente no pudo quedarse atrás. Le dedicó un mensaje en un post dejando aclarado el tema de una supuesta ruptura. “La Luz de mi vida”, fue suficiente para demostrar que entre ambos no existen problemas como cónyugues. Sin embargo, la ocasión sirvió para sacar a flote una declaración del mexicano quien expuso lo difícil que es estar lejos de su casa por compromisos de trabajo.

Mensaje Carlos Rivera

“La alegría más grande que he tenido en toda mi vida es lo que estoy viviendo ahorita. De repente, incluso, es hasta difícil irme de mi casa. Me dan ganas de decir ‘quiero cancelar todo porque me quiero quedar solamente aquí’. He tenido la oportunidad de pasar el primer mes, enterito, de aquí a acá no hay nada que me haga moverme de mi casa y de su lado”, agregó.

Mientras tanto, Carlos Rivera demuestra no ahora, sino desde hace mucho tiempo, el amor que tiene hacia su mujer. Detalles, mensajes, emojis a través de las redes sociales, no pueden faltar hacia ella.