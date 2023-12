¿En quién se inspira Christian Chávez para crear sus trajes para la gira de RBD?

Siempre irreverente y feliz se muestra Christian Chávez, cantante de la banda RBD. Cada concierto el intérprete causa revuelo con su performance y sus trajes no pueden quedar de lado. El estilo del artista marca la diferencia y si lo han podido notar, le ha rendido homenajes a Thalia, a la lucha libre mexicana y hasta el Ángel de la Independencia.

Chávez quien también es actor, ha dejado atrás muchos estereotipos y sencillamente se muestra libre y con la seguridad de lucir como mejor le parezca. En diversas declaraciones ha expresado:

“Todo surgió a partir de reconciliarme con mi Christian niño que jugaba a la Sirenita, que le gustaban ciertas cosas de mujer y entonces era tiempo de sacarlo a jugar. Obviamente Thalia es una persona que admiro porque desde chiquito siempre me imponían como salía con sus vestuarios y el de las guitarras me llamó mucho la atención y pude hacerle este homenaje. He hecho otros homenajes a Britney Spears, que es mi diosa pop, pero he hecho otras cosas inspiradas en Katy Perry, en la lucha libre mexicana”, agregó.

Desde la cuenta de E Now Latino le rindieron un espacio al artista. “Durante el #SoyRebeldeTour, #ChristianChavez se coronó como el gran fashionista del 2023 con increíbles, divertidos, fabulosos y épicos tops, que marcan una tendencia en la moda masculina”, añadieron.

Recientemente no pudo faltar que hiciera honor a la Virgen de Guadalupe en su día y lució un traje que causó sentimientos encontrados en sus seguidores.

Volver a juntarse en el Tour Rebelde ha sido una experiencia gratificante, y aunque no tengan nada claro para el año 2024, ya el artista tiene visualizadas algunas metas.

“Quiero abrir mi fundación, ayudar a las personas de la tercera edad de la comunidad que creo es importante cuidarlas y respetarlas, pero sobre todo cuidarlas y darles una vida digna”, relató.