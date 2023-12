José Eduardo confiesa los motivos por lo que no le gusta pasar la navidad con su padre, Eugenio Derbez

José Eduardo Derbez en el medio de una pelea que no termina entre sus padres. Foto: Instagram

En los últimos años, Eugenio Derbez y José Eduardo han fortalecido su relación, lo cual se ha evidenciado en el reality familiar ‘De Viaje con los Derbez’, el cual les ha brindado la oportunidad de conocerse más a fondo.

No obstante, en el último episodio de la nueva temporada, José Eduardo Derbez insinuó que celebrar la Navidad con su padre podría no ser una idea tan positiva. Aunque se comprometió a pasar este año festivo junto a su papá, dejó claro que sería la última vez que lo intentaría, ya que en otras ocasiones las cosas no han salido muy bien.

La razón por la que a Jose Eduardo no le gusta pasar navidad junto a Eugenio Derbez

En un reciente encuentro con diversos periodistas, José Eduardo Derbez abordó preguntas de la prensa, que se centraron principalmente en solicitar aclaraciones sobre las declaraciones que realizó en el reality respecto a por qué no disfruta pasar la Navidad junto a su padre.

“En la última (Navidad) les dio a todos Covid. En otra nos caímos de una moto. Siempre pasa algo cuando estoy yo. No sé para qué me quieren seguir invitando”, dijo el actor con su característico sentido del humor.

A pesar de su promesa inicial de intentar pasar más fechas significativas en la casa del intérprete reconocido, finalmente se reveló de manera decidida que pasará esta Navidad con su madre.

¿Cómo ha sido la relación entre José Eduardo y Eugenio Derbez?

Eugenio y José Eduardo Derbez han sido muy francos al abordar su relación, reconociendo que, aunque en sus inicios no fue ideal, con el tiempo han logrado profundizar en su conocimiento mutuo y aceptarse tal como son, fortaleciendo así su unión a lo largo de los años.

“Somos muy diferentes mi papá y yo, entonces había mucho choque”, explicó José Eduardo durante el podcast ‘La Capitana’, el cual es conducido por Sandra de la Vega.

“Ya como a los 18 empezamos a vernos un poquito más, empezamos a platicar un poquito más, la relación mejoró mucho y nos veíamos mucho más seguido, quitando que no vivimos en el mismo lugar”, indicó.

“Después ya se volvió muy unida la relación, después de ‘De Viaje con los Derbez’... Ya íbamos muy bien, pero ahí sí ya fue cuando más, por muchas cosas, él tomó terapia, yo no, pero él tomó mucha”, agregó. “Toda mi familia sigue esperando que yo tomé terapia, pero se los voy a cumplir, es más este año viene de propósito”.

Asimismo, José Eduardo mencionó la constante demostración de profesionalismo que siempre ha caracterizado a su padre.

“Voy a englobar todo. De mi papá he aprendido a esforzarme mucho en mis objetivos, tener muy claras las metas, una. Dos, he aprendido por afuerita que no hay que poner también todos los huevos en la canasta porque siento que él descuido mucho a su familia por lograr sus sueños, obviamente te estoy hablando de hace muchísimos años, descuido muchas cosas para estar donde está y siento que ahorita realmente la que está disfrutando es a Aitana, pues tiene 9 años, la está disfrutando ya como grande también él”, confesó.