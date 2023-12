Kimberly Loaiza anuncia su retiro: “Prefiero ser la reina de mi casa que de las redes sociales”

Con casi 44 millones de suscriptores, tan solo en su canal de YouTube, Kimberly Loaiza, compartió lo que al parecer fue su último video en la plataforma para anunciar su retiro de la música y las redes sociales, por un tema personal.

“Linduras jamás pensé decir esto, pero me voy. Vengo a despedirme de ustedes. Esta es la decisión más difícil que he tomado en toda mi vida. Este es el último video para mi canal”, fueron las primeras palabras de la youtuber.

La creadora de contenidos ha sido criticada por prestarse a la broma que hizo el padre de sus hijos, Juan de Dios Pantoja, al crear una mentira sobre una infidelidad que fue parte de una estrategia de publicidad para engañar a sus seguidores.

A través de las redes sociales, Kimberly, dio la cara para decir que usó esta broma de mal gusto para para impulsar el lanzamiento de la canción Mal hombre.

Señaló que esta decisión la tomó hace dos años, pero tuvo que aplazar por el trabajo, “muchos sospecharon por el nombre de la gira Mi despedida, pero quiero decir adiós personalmente en cada uno de los conciertos”.

En el mensaje de 15 minutos tuvo varias pausas a causa del llanto, anunció su retiro indefinido tanto de YouTube como de los escenarios para dedicarse de lleno a su familia.

“Perdón si se han molestado conmigo por eso, les juro que nunca lo hice con la intención de dañar a nadie, yo sabía que prestarme en la estrategia de la infidelidad de JD le quitaría credibilidad a mi palabra, sabía que le quitaría validez a esta decisión que, como ya les dije, la tomé hace tiempo. Sé que me dejé llevar y no debí participar, y sé que en este punto no me van a creer nada. Si no me quieren creer, están en todo su derecho. Pero igual, yo estoy cumpliendo con decirles: que ustedes duden de mi palabra es producto de mi error por participar en esta estrategia, y lo acepto”.

“Me iba ir sin decir nada, porque nadie me iba a creer. A pesar de mis errores que han nublado su visión sobre mí, por las polémicas y chismes pero me llevo en el corazón a las Linduras que me aman” — Kimberly Loaiza

Razones del retiro

“Lo hago por mis hijos. No quiero perderme la niñez de ms hijos. Ellos tan solo este años tomaron 113 aviones”.

“Hace años que no puedo vivir en un lugar estable y mis hijos no pueden hacer amigos”.

“Desde hace dos años estoy planeando mi boda, porque uno de mis sueños era casarme de blanco, pero el trabajo no me lo ha permitido”.

“Prefiero ser la reina de mi casa que de las redes sociales”.

“Necesito parar por mis hijos, quiero que nunca sientan que su mamá está lejos de ellos”.

“No creo regresar porque cada vez me necesitan más mis hijos”.

Cumplirá con La Despedida Tour

Kimberly Loaiza ofrecerá una gira de conciertos por México en 2024, que será su manera de decir adiós a los escenarios.

“A mediados del próximo año, antes de que comience la gira tengo que subir el Deluxe de mi primer disco con seis canciones. Ademas, mi maquillaje que son proyectos que ya están listos”